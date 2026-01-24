Lago di Bracciano, processo per disastro ambientale: cosa ha detto Saccani, ex AD Acea Ato 2, incalzato su prelievi e autorizzazioni

Il processo penale per il presunto disastro ambientale del lago di Bracciano è tornato in aula il 20 gennaio 2026 al Tribunale di Civitavecchia, con un’udienza che ha riacceso l’attenzione su uno dei momenti più delicati vissuti dal bacino nel 2017, quando il livello dell’acqua scese in modo evidente causando danni gravi all’ecosistema lacustre. Davanti al giudice è stato ascoltato, in qualità di imputato, Paolo Tolmino Saccani, che all’epoca ricopriva l’incarico di amministratore delegato di Acea Ato 2. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lago di Bracciano, Saccani depone al processo: l’esame in aula e le contestazioni delle parti civili

Secondo quanto riferito dal Comitato Difesa Lago di Bracciano, costituito parte civile e assistito pro bono dagli avvocati Simone Calvigioni e Francesco Falconi, dall’esame di Saccani sarebbe emersa una gestione impostata soprattutto su logiche “idrauliche”, come se il lago fosse un semplice serbatoio, senza un’adeguata considerazione della natura dell’area, tutelata anche in ambito europeo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il lago, infatti, ricade nel Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, con vincoli e obiettivi di conservazione che impongono valutazioni ambientali e non solo tecniche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lago di Bracciano, Saccani depone al processo: il nodo del limite 161,90 metri sul livello del mare

Uno dei passaggi più incalzati, riferiscono le parti civili, riguarda il rispetto del limite fissato dalla concessione originaria di derivazione: 161,90 metri sul livello del mare. Un valore che, secondo quanto richiamato in aula, è stato ritenuto vigente anche da pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Corte di Cassazione, con l’indicazione che tale soglia non andava superata.

È un punto centrale perché collega la discussione tecnica al profilo giuridico: non solo “quanto” si preleva, ma “fin dove” è lecito arrivare, in rapporto alla tutela dell’ecosistema.

Lago di Bracciano, Saccani depone al processo: programmazione, gestione della risorsa e ricadute sul territorio

Nel corso dell’esame sarebbe emerso anche un tema più ampio: la gestione della risorsa idrica del lago negli anni, che secondo l’impostazione accusatoria sarebbe avvenuta senza una programmazione adeguata e senza una sufficiente attenzione alla delicatezza degli habitat presenti.

È l’aspetto che, oltre alle eventuali responsabilità individuali, parla di un modello di governo dell’acqua: la pressione crescente nei periodi di siccità, le necessità di approvvigionamento, le scelte operative e i margini concessori. Sullo sfondo resta l’estate 2017, quando l’abbassamento del livello del lago divenne un caso pubblico e aprì un contenzioso destinato a trascinarsi fino al dibattimento penale.

Lago di Bracciano, Saccani depone al processo: prossima udienza il 24 marzo, in aula anche il pm Spagnolo

La prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo. In quella data, secondo le informazioni rese note, verranno ascoltati altri imputati e, a seguire, i testimoni della difesa. In aula era presente il pubblico ministero Delio Spagnolo, che ha coordinato le indagini culminate nel rinvio a giudizio dell’intero Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 relativo al 2017.

Il procedimento, quindi, prosegue su un doppio binario: ricostruire decisioni e procedure di quegli anni e chiarire, in modo puntuale, se le condotte contestate abbiano inciso sull’equilibrio di un lago che non è soltanto una riserva d’acqua, ma un patrimonio naturale protetto.