Lago di Canterno, da Regione Lazio 450mila euro per completamento sentiero ciclopedonale

La Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 450.000,00 euro all’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi per il completamento del sentiero ciclopedonale del Lago di Canterno, all’interno dell’omonima Riserva Naturale. L’intervento è stato formalizzato con la determinazione G 16102 del 29 novembre 2024 della Direzione Ambiente della Regione Lazio.

Il progetto di completamento riguarderà un tratto di circa 2,5 km che si sviluppa nel territorio dei Comuni di Fumone e Ferentino. Le opere previste includono interventi di sistemazione, stabilizzazione e restauro ambientale con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento dei tracciati lungo i versanti e le sponde del lago. Saranno inoltre realizzate staccionate, aree attrezzate per il birdwatching, spazi dedicati alla sosta e al picnic e una segnaletica turistica e direzionale adeguata. L’obiettivo è consentire una fruizione del sentiero in maniera sostenibile e sicura per i visitatori.

Un’infrastruttura ecosostenibile per valorizzare la Riserva Naturale

Il Direttore dell’Ente Parco, il dott. Lucio De Filippis, ha espresso grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto. “Il lago di Canterno – ha dichiarato – oltre che essere il bacino carsico più grande d’Italia, è un sito con un alto livello di biodiversità e di elevato pregio naturalistico e paesaggistico. Con il finanziamento regionale, completeremo una infrastruttura che è in linea con i necessari requisiti di ecocompatibilità e che, rendendo ancora più agevole e sostenibile la fruizione delle bellezze del lago, valorizza l’intera Riserva Naturale”.

Il Direttore ha voluto inoltre ringraziare il Commissario straordinario dott. Giuseppe Incocciati e tutto il personale dell’Ente Parco per l’impegno profuso nell’iter di progettazione dell’opera. “Grazie all’instancabile e convincente lavoro del Commissario straordinario dott. Giuseppe Incocciati, desidero rivolgere un sincero e vivo ringraziamento anche a tutti gli Uffici dell’Ente Parco per l’impegno con cui hanno istruito e seguito l’iter della progettazione dell’opera fino a questo ultimo step, che ci vede ormai vicini al raggiungimento del traguardo finale”, ha concluso De Filippis.

Mobilità leggera, turismo lento e benefici per l’economia locale

Il Commissario straordinario dott. Giuseppe Incocciati ha sottolineato l’importanza strategica di questo intervento nel contesto della mobilità sostenibile e dello sviluppo turistico locale. “L’intervento di completamento del sentiero circumlacuale che la Regione Lazio ha deciso di finanziare – ha dichiarato – si inquadra nel disegno di una rete di collegamento tra i tracciati ciclopedonali che si snodano nei territori dei Comuni rivieraschi, sì da favorire lo sviluppo di una mobilità leggera attraverso l’uso della bicicletta, promuovere le attività sportive all’aria aperta e incentivare la pratica del ‘camminare dolce’”.

L’intervento favorirà la crescita del turismo lento e sostenibile, attento alla scoperta delle peculiarità locali, delle tradizioni e della cultura dei borghi circostanti. Non solo visitatori e amanti della natura potranno beneficiare di questa nuova infrastruttura, ma anche l’economia locale ne trarrà vantaggio.

Il Commissario ha evidenziato che “strutture ricettive, servizi di bike sharing, ristorazione e offerta enogastronomica, attività commerciali” potranno godere di un incremento dei flussi turistici, con un impatto positivo sull’occupazione stagionale e annuale.

Ringraziamenti e collaborazione istituzionale

Il dott. Incocciati ha voluto ringraziare le autorità e i rappresentanti istituzionali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. In particolare, ha rivolto il proprio apprezzamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, all’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, e all’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo. Ha inoltre ringraziato il Direttore della Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi, Vito Consoli, per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la richiesta di finanziamento.

Il completamento del sentiero ciclopedonale del Lago di Canterno rappresenta un esempio concreto di sinergia tra le istituzioni e le realtà locali per promuovere uno sviluppo sostenibile e un turismo responsabile. La nuova infrastruttura contribuirà a rafforzare l’attrattività della Riserva Naturale e a stimolare una crescita economica rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali.