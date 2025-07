L’allarme coccodrillo nel fiume a Ladispoli: parte la denuncia del Comune

Il presunto avvistamento di un coccodrillo nelle acque del fiumiciattolo Sanguinara a Ladispoli si è rivelato un falso allarme: era solo un giocattolo. La notizia ha generato preoccupazione tra i cittadini e il rapido intervento delle autorità locali. Il sindaco della città laziale, Alessandro Grando, ha chiarito la situazione attraverso i suoi canali social, sottolineando come il “giallo” sia stato causato da un semplice pupazzo e non da una reale minaccia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La testimonianza della cittadina

Secondo quanto riportato dal primo cittadino, le autorità hanno indagato con scrupolosità dopo che le immagini del presunto rettile sono state diffuse sui social. Una cittadina ha confermato di aver lasciato nel parco giochi vicino al corso d’acqua un giocattolo a forma di coccodrillo, lo stesso riconosciuto nelle fotografie che avevano alimentato l’allarme. “È stato messo lì perché altri bambini potessero giocarci”, ha dichiarato la donna. Qualcuno però ha pensato bene di gettarlo nel fiume. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Dopo le prime segnalazioni, sul posto sono intervenuti rapidamente carabinieri, polizia e protezione civile. L’episodio ricordava infatti quello accaduto a novembre 2023 con il leone Kimba, che era scappato da un circo creando non pochi problemi fino alla sua cattura dopo ore di caccia. Anche in questo caso si è deciso di non sottovalutare la situazione e verificare sul campo i racconti degli abitanti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un finale rassicurante

“Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo”, ha aggiunto il sindaco Grando. “Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per chiarire la situazione: dalle forze dell’ordine ai volontari, passando per i cittadini che hanno mantenuto la calma.” Una denuncia contro ignoti verrà comunque presentata per procurato allarme: uno scherzo che ha messo in agitazione l’intera comunità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata