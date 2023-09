Lampedusa, migranti ammassati sui barchini in fila al molo – Video

(Adnkronos) – All'ingresso del porto di Lampedusa, come documentano le immagini di Adnkronos di oggi 12 settembre 2023, sono centinaia i migranti ammassati sui barchini, posizionati in fila indiana in attesa di approdare sulla maggiore delle isole Pelagie per le identificazioni al Molo Favaloro. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

