Lanuvio, autocarro sospetto fermato nella notte: a bordo tre uomini con arnesi da scasso

Nelle ultime ore i Carabinieri della Stazione di Lanuvio (Rm), hanno fermato un autocarro in movimento in piena notte e hanno denunciato tre uomini per possesso di oggetti atti a offendere. Il controllo, nato da un semplice sospetto durante un pattugliamento ordinario, ha rivelato una serie di irregolarità che hanno portato a diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria e all’avvio delle procedure di espulsione per uno dei coinvolti.

Lanuvio, autocarro nella notte: il fermo che dà origine all’indagine

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'autocarro con targa polacca procedeva a bassa velocità lungo alcune strade del centro abitato. Gli occupanti, due cittadini romeni di 25 e 39 anni e un kosovaro di 42, hanno mostrato fin da subito un atteggiamento agitato. Questa reazione ha spinto gli operanti a verificare con maggiore attenzione l'interno del mezzo.

Durante l'ispezione sono stati individuati diversi strumenti da effrazione, considerati idonei a essere utilizzati per portare a termine reati contro il patrimonio. Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità competente per ulteriori valutazioni. I tre sono stati così denunciati con l'accusa di porto di oggetti atti a offendere, ipotesi sostenuta dal materiale rinvenuto e dalle circostanze del controllo.

Lanuvio, autocarro nella notte: il conducente senza patente e la recidiva

Uno dei primi elementi emersi riguarda il 39enne alla guida. Dalla banca dati è risultato che l’uomo non ha mai conseguito la patente. Accertamento già grave di per sé, reso ancora più rilevante dalla recidiva, visto che un fatto analogo gli era stato contestato nell’ultimo biennio. Per questo motivo è scattata una seconda denuncia, specifica per guida senza titolo abilitativo con reiterazione della condotta.

Le autorità hanno disposto anche il sequestro amministrativo dell’autocarro, ritenendo necessario impedire un ulteriore utilizzo del mezzo fino alla definizione della vicenda.

Lanuvio, autocarro nella notte: posizione irregolare e avvio dell’espulsione

Durante la verifica dei documenti personali, il 42enne kosovaro è risultato privo dei requisiti utili per la permanenza sul territorio nazionale. I Carabinieri lo hanno accompagnato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, dove sono state avviate le procedure di espulsione. La sua posizione resta quindi vincolata agli accertamenti amministrativi già in corso.

Lanuvio, autocarro nella notte: le reazioni alla denuncia

La presenza di strumenti da effrazione all’interno del mezzo e gli elementi emersi sugli indagati hanno rafforzato l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio. Le attività di controllo notturno, spiegano fonti investigative, restano uno strumento decisivo per prevenire reati predatori e individuare comportamenti sospetti prima che possano sfociare in episodi più gravi. L’intervento della Stazione di Lanuvio si inserisce infatti in una serie di verifiche periodiche pensate per garantire maggiore sicurezza in orari considerati sensibili.