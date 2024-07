L’Aperì… dal mercoledì al sabato dalle 19.30 alle 21.30 sulla terrazza vista lago di Casa Vissani

Fino al 14 Settembre 2024, la terrazza panoramica di Casa Vissani, con la sua vista mozzafiato sul lago, si trasforma in un paradiso per gli amanti dell’aperitivo e della buona cucina. Ogni sera, dal mercoledì al sabato, dalle 19.30 alle 21.30, Gianfranco Vissani, celebre maestro dell’alta cucina italiana, invita gli ospiti a scoprire L’Aperì… Divo o Cena, un nuovo format estivo che promette di deliziare e sorprendere.

L’Aperì… Divo o Cena non è solo un appuntamento culinario, ma un’esperienza sensoriale a tutto tondo, immersi nel verde di Casa Vissani, cullati dal dolce suono della natura e avvolti dall’inebriante profumo delle pietanze. Quest’anno, l’evento si arricchisce della straordinaria partecipazione di Baladin, il birrificio artigianale più rinomato d’Italia, che aggiungerà un tocco di eccellenza con le sue birre selezionate.

Le due formule dell’estate a Casa Vissani

Gli ospiti possono scegliere tra due formule pensate per soddisfare ogni palato e preferenza:

L’APERÌ…DIVO

Questa formula variabile offre:

1 CocktailBeer dalla Selezione Baladin o 1 Calice di Vino dalla Selezione Territori

4 Tapas in stile TerritOri, preparate con maestria da Casa Vissani

1 Pietanza a libera scelta dalla Carta TerritOri

Pane Bianco

Il costo è di € 20,00 per persona, più il prezzo della pietanza scelta dalla Carta TerritOri, rendendo il costo totale variabile. Una proposta che unisce la libertà di scelta alla qualità garantita.

L’APERÌ…CENA

Per chi desidera un’esperienza più completa, la formula fissa comprende:

1 CocktailBeer dalla Selezione Baladin

1 Calice di Vino dalla Selezione TerritOri

4 Tapas in stile TerritOri, ideate dal team di Casa Vissani

2 Pietanze a libera scelta dalla Carta TerritOri

Una selezione di Pane Bianco, Grissini al Semolino e Focaccia 7C

Il costo è di € 25,00 per persona, più € 55,00 per le due pietanze salate, per un totale di € 80,00 a persona. Un percorso gastronomico che promette di stupire anche i palati più esigenti.

L’Aperì… Extra

Per arricchire ulteriormente l’esperienza, sono disponibili una serie di extra:

Boooombetta Fritta alla Crema pasticcera € 5,00 cad

CocktailBeer Baladin 0,23.7 cl € 8,00 cad

Calici Selezione Territori (Bollicina/Bianco/Rosso/Dessert) € 8/7/10/7 cad

Acqua di Nepi o San Benedetto da 0,66 cl € 4,00 cad

Caffè Illy € 3,00 cad

L’Aperì… Divo o Cena è un evento esclusivo con posti limitati, dedicato a soli due mesi estivi. È consigliata la prenotazione per garantire la propria partecipazione a questa esperienza unica. Anche i più piccoli potranno godere dell’evento con un menù baby friends disponibile a pagamento per tutti i bambini, anche quelli al di sotto dei 9 anni.

Prenota subito il tuo posto e preparati a vivere un’estate all’insegna del gusto e della bellezza sulla Terrazza vista Lago di Casa Vissani. Un’esperienza imperdibile per chi ama la buona cucina e l’atmosfera raffinata di uno dei ristoranti più celebri d’Italia.