L’Aquila, tragica fine per coppia di anziani: lui stroncato da malore, lei costretta a letto muore di stenti

(Adnkronos) – Lui morto a seguito di malore, lei, malata e allettata e non più accudita, è morta di stenti. Questa la fine tragica di due coniugi ultraottantenni di Roccacasale, in provincia di L'Aquila. A trovare senza vita Angela Giuliani, 84 anni, e Salvatore Marino, di 86, sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sulmona allertati da un conoscente che si recava da loro una volta a settimana. Non avendo ricevuto risposta ha chiamato le forze dell'ordine. Gli anziani erano nella loro camera da letto. Nessun mistero o giallo sulla loro fine, come accertato dai militari e da esami sui corpi. La Procura di Sulmona ha in ogni caso aperto un fascicolo.

