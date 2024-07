Lariano, 20enne spaccia droga all’interno del Parco della Memoria “Roberta Rina Calò”

I Carabinieri della Stazione di Lariano (Rm) hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 20 anni, di origine marocchina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta all’interno del Parco della Memoria di Lariano, recentemente intitolato a “Roberta Rina Calò”, durante la notte.

L’azione dei Carabinieri rientra in un piano di intensificazione dei controlli nel parco, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che spesso vede coinvolti anche minorenni. Durante un servizio perlustrativo mirato, i militari hanno notato un individuo assumere un atteggiamento nervoso alla vista della pattuglia. Insospettiti, hanno deciso di procedere con un controllo.

Il giovane è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita, e di 320 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati immediatamente sequestrati. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Velletri e dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

È importante sottolineare che l’indagato è considerato innocente fino a prova contraria, come previsto dalla legge italiana, e che le indagini sono attualmente in fase preliminare.

L’operazione dei Carabinieri della Stazione di Lariano rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella zona, un fenomeno che preoccupa non solo per la sua diffusione ma anche per il coinvolgimento di giovani e minorenni. Le forze dell’ordine continuano a vigilare per garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.