L’Atalanta fa festa all’Olimpico: Lazio battuta 0-2

Una brutta Lazio viene sconfitta in casa dall’Atalanta per 0-2. Agli ospiti basta un goal per tempo, prima con Zappacosta e poi con Hojlund. La squadra di Maurizio Sarri non riesce più a vincere, inoltre fa fatica anche a creare occasioni da rete. Al termine della gara arrivano i fischi dell’Olimpico, che chiede alla squadra di tirare fuori gli attributi. Con questa vittoria la Dea sale al terzo posto in classifica, mentre la Lazio scivola sesta.

Primo tempo

La gara si apre con l’Atalanta subito pericolosa che, però, deve arrendersi di fronte a due parate strepitose di Provedel. Al minuto 23 la Dea trova il vantaggio grazie alla rete di Zappacosta, bravo con il piatto destro a mettere la palla sotto l’incrocio dei pali. La Lazio ci prova con una conclusione dalla distanza di Zaccagni, ma Musso con un intervento prodigioso evita il pareggio. L’ultima occasione biancoceleste è su calcio di punizione con Sergej Milinkovic Savic, ma la conclusione del serbo è centrale. Termina con l’Atalanta avanti 0-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Lazio subito pericolosa a inizio ripresa con Immobile, ma la conclusione del bomber biancoceleste è troppo centrale per impensierire Musso. Un minuto più tardi occasione clamorosa per Hojlund ma, a tu per tu con Provedel, non riesce a trovare il raddoppio. Al minuto ’65 la Dea trova il raddoppio con Hojlund che, servito bene da Lookman, deve solo depositare in rete. La Lazio ci prova ma senza mai rendersi realmente pericolosa. Termina con la vittoria dell’Atalanta per 0-2 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6,5

Compie un paio di interventi importanti, ma nel raddoppio bergamasco poteva fare di più.

Hysaj 5,5

Oggi male, soffre spesso gli attacchi dell’Atalanta.

Casale 6

Sempre attento, non concedendo moltissimo all’attacco avversario.

Romagnoli 6

Gioca bene fino al 40°, poi esce per infortunio.

Marusic 5

Oggi irriconoscibile.

Cataldi 5

Male, sbaglia tutto ciò che si può sbagliare.

Milinkovic Savic 5

Malissimo anche il 21 che sbaglia tutti i palloni, anche i più semplici.

Luis Alberto 5

Sbaglia molto, soprattutto in occasione del raddoppio della squadra di Gasperini.

Felipe Anderson 5

Evanescente. La stanchezza inizia a farsi sentire.

Immobile 5

Sbaglia due reti clamorose, si vede che ancora non è in forma.

Zaccagni 5

Male anche Zaccagni, mai incisivo.

Patric (39′) 6

Entra al posto dell’infortunato Romagnoli e fa il suo.

Vecino (57′) 5

Entra ma non da nulla alla squadra.

Lazzari (58′) 5,5

Prova a sprintare in qualche occasione, ma senza mai rendersi realmente pericoloso.

Pedro (58′) 5

Ci si aspettava di più da uno con la sua qualità. Mai incisivo.

