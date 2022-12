Latina, 12enne tenta il suicidio: salva grazie all’erba alta

Un ultimo biglietto prima di lanciarsi dalla finestra del primo piano. Ad attutire il colpo e a salvare la vita alla ragazza 12enne sarebbe stata l’erba alta del giardino della scuola media Corradini di Latina. A pochi centimetri di distanza un marciapiede che avrebbe potuto provocare tragiche conseguenze.

Attualmente la 12enne è ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stata trasportata in eliambulanza. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita.

Un testimone

La alunna ha compiuto il gesto inconsulto intorno alle ore 10, durante la pausa della ricreazione, quando tutti i compagni erano fuori dall’aula, per lasciare un biglietto di addio sul banco prima di compiere il gesto disperato. L’insegnate d’italiano, presente in quel momento non avrebbe assistito alla scena in quanto era girata di spalle. L’unica testimone è una compagna di classe che ha dichiarato alla Squadra Mobile di aver assistito alla drammatica scena.

Immediato l’intervento della dirigenza, dopo che le urla della ragazzina hanno provocato un’allarme generale. Successivamente sono stati allertati i soccorsi del 118 e tramite una chat tutti i genitori dei ragazzi, che hanno preferito tornare a casa, notevolmente scossi dall’accaduto.

Il motivo

L’alunna, dalle prime notizie trapelate, sarebbe seguita da vari mesi dai servizi sociali per seri problemi familiari, forse questa la ragione del gesto. Né la classe, né la scuola erano a conoscenza della gravità della situazione.

