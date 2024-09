Latina, al via la disinfestazione anti zanzara: il calendario degli interventi

Il Comune di Latina ha reso noto l’avvio di un nuovo ciclo di interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, che si svolgerà da lunedì 16 a venerdì 20 settembre. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del calendario completo, che include le date e le zone della città interessate dalle operazioni.

Le raccomandazioni per i cittadini

Durante lo svolgimento degli interventi, il Comune raccomanda ai residenti di seguire alcune precauzioni importanti. Si consiglia, infatti, di evitare di lasciare all’esterno delle abitazioni qualsiasi sostanza, inclusi alimenti e indumenti, per prevenire possibili contaminazioni. Inoltre, viene chiesto ai cittadini di chiudere porte e finestre per impedire che le sostanze utilizzate per la disinfestazione entrino nelle case. Gli animali domestici, per motivi di sicurezza, devono essere tenuti all’interno delle abitazioni per tutta la durata degli interventi, e si suggerisce anche di svuotare i sottovasi delle piante, che potrebbero altrimenti favorire la proliferazione delle larve di zanzara.

L’amministrazione comunale ha voluto rassicurare la popolazione sottolineando che i prodotti utilizzati per la disinfestazione sono a basso impatto ambientale. Questi composti, infatti, sono classificati come presidi medico-chirurgici e sono regolarmente registrati presso il Ministero della Salute, garantendo così la loro sicurezza e conformità agli standard sanitari vigenti.

In caso di maltempo…

Il calendario degli interventi, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina, dettaglia le specifiche aree della città in cui verranno effettuate le operazioni. In caso di condizioni meteorologiche avverse, come la pioggia, gli interventi previsti saranno rinviati a una data successiva, che verrà comunicata prontamente ai cittadini.