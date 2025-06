Latina, arresti per pedopornografia: coinvolta un’infermiera dell’ospedale Goretti e una coppia

Un’indagine che prende una piega inattesa

Tutto ha avuto inizio con un sospetto di maltrattamenti. L'attenzione della Procura di Latina si era concentrata su un'infermiera del Santa Maria Goretti, preoccupata dalla sua palese trasformazione: distratta, sempre più distante e con quei lividi che non passavano inosservati. Era stata aperta un'inchiesta per presunti abusi domestici, coinvolgendo anche un centro antiviolenza noto per l'assistenza alle vittime.

La scoperta nell’appartamento a Velletri

Nessuno immaginava quanto la situazione si sarebbe complicata. Durante una perquisizione nella casa di un geometra a Velletri, frequentato dall'infermiera in questione, è emerso qualcosa di inquietante: file pedopornografici nascosti tra i dati del computer. L'uomo viveva con la moglie e i loro due figli ma la scoperta ha sconvolto l'intera dinamica familiare.

L’evoluzione dell’inchiesta

L'indagine ha subito preso una piega drammatica. Dal momento che l'infermiera risultava inizialmente come parte lesa nell'inchiesta sui maltrattamenti, anche i suoi dispositivi sono stati analizzati. Il materiale trovato ha portato a un colpo di scena clamoroso: l'arresto della donna insieme al geometra e alla sua compagna.

Reazioni all’ospedale Goretti

Nel contesto professionale dell'ospedale Goretti di Latina la notizia ha fatto tremare tutti. La caposala era stimata e ben conosciuta tra i colleghi. Alcuni riferiscono di aver osservato segnali premonitori nella donna che sembrava spesso distratta o in ritardo rispetto ai suoi standard lavorativi abituali.

L’interrogatorio di garanzia

La vicenda non si ferma qui. In tribunale a Latina si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per l’infermiera alla presenza del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero Luigia Spinelli. Questo è uno dei passaggi cruciali in un’indagine complessa che solleva ancora molte domande in attesa di risposte definitive.

