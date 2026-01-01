Latina, Aurora Livoli trovata morta a Milano: indagini serrate sull’uomo ripreso con lei

Sono giorni di tensione e domande senza risposta per la famiglia di Aurora Livoli, 19 anni, residente in provincia di Latina, a Monte San Biagio e trovata senza vita la mattina di lunedì 29 dicembre nel cortile di un complesso residenziale in via Privata Paruta, a Milano, nella zona nord-est non lontana da via Padova. Dopo ore in cui il corpo è rimasto senza identità, nel pomeriggio di martedì 30 dicembre i genitori hanno riconosciuto la figlia nelle immagini diffuse dagli investigatori, permettendo di dare un nome a quella morte e di concentrare le verifiche su una traccia precisa.

Aurora Livoli trovata morta a Milano: la pista dell’uomo ripreso dalle telecamere

Il punto di svolta dell'inchiesta è legato ai filmati di videosorveglianza: gli inquirenti stanno cercando di identificare un giovane ripreso con Aurora nelle ore precedenti al decesso. È una ricerca serrata, alimentata dal timore che chiunque possa aver avuto un ruolo nelle ultime ore della ragazza provi a far perdere le proprie tracce. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte e i reparti investigativi di via Moscova, coordinati dalla Procura, stanno ricostruendo i movimenti della 19enne minuto per minuto, anche mediante l'analisi delle immagini e dei contatti utili.

Aurora Livoli trovata morta a Milano: i familiari ascoltati e la denuncia di scomparsa

Agli atti c'è la denuncia presentata il 10 dicembre, dopo l'allontanamento da casa avvenuto il 4 novembre. In sede di audizione i genitori hanno riferito un quadro di fragilità psicologica, parlando di disturbi dell'umore di tipo depressivo e di precedenti allontanamenti già avvenuti nell'ultimo anno, con rientro successivo. Il contatto più recente con la famiglia risalirebbe al 26 novembre: una telefonata in cui Aurora avrebbe detto di stare bene e di non voler tornare. Le parole, ora, pesano come macigni, perché aprono il tema della vulnerabilità e del rischio che qualcuno abbia potuto approfittarne.

Aurora Livoli trovata morta a Milano: autopsia il 2 gennaio e accertamenti medico-legali

Il quadro definitivo sulle cause della morte arriverà dall'esame autoptico previsto per il 2 gennaio. Fino a quel momento, ogni scenario resta oggetto di prudenza: dai media nazionali emergono riferimenti a segni sul collo compatibili con una presa e ad altre lesioni che dovranno essere valutate con rigore scientifico. La relazione medico-legale sarà determinante anche per orientare l'impostazione dell'indagine: morte violenta, gesto volontario, incidente o altra dinamica. Gli investigatori mantengono il riserbo, segnale che i riscontri in corso potrebbero condurre a passaggi operativi imminenti.

Aurora Livoli trovata morta a Milano: tabulati telefonici, rete di contatti e possibile alloggio

Uno dei fronti principali riguarda la ricostruzione delle frequentazioni e dei luoghi in cui Aurora avrebbe trovato riparo nei quasi due mesi lontano da casa. I carabinieri stanno lavorando sui tabulati telefonici e su eventuali tracce digitali, con verifiche estese anche ai mesi precedenti, nel tentativo di individuare chi l’abbia ospitata o incontrata. Altro tassello è l’appartamento dove la 19enne potrebbe aver trascorso parte della sua permanenza milanese: risalire a quel luogo significherebbe trovare persone, oggetti, messaggi, dettagli utili a ricomporre un puzzle complesso.

Aurora Livoli trovata morta a Milano: la reazione nel Lazio e la domanda di protezione per i più fragili

La notizia ha colpito profondamente la provincia di Latina e il territorio pontino, dove Aurora viveva con la famiglia. Il caso riporta al centro un tema che riguarda molte famiglie: giovani adulti che si allontanano, periodi di isolamento, vulnerabilità emotive, difficoltà nel chiedere aiuto, timore di finire in giri pericolosi. L’indagine giudiziaria dovrà stabilire cosa sia accaduto; parallelamente, però, resta una domanda più ampia su reti di sostegno, prevenzione, presa in carico dei disagi e strumenti rapidi per rintracciare persone scomparse in modo efficace, anche mediante canali istituzionali e campagne informative.

Se si teme per l’incolumità di una persona scomparsa è essenziale rivolgersi subito alle forze dell’ordine. In casi analoghi, gli stessi investigatori hanno invitato chiunque riconosca elementi utili (persone, luoghi, immagini) a contattare il 112: un dettaglio può fare la differenza nell’accertamento della verità