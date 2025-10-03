Latina, cane molosso aggredisce famigliari e vicini: tre feriti

Latina, tutto è iniziato in maniera del tutto ordinaria nel giardino di una villetta dove un molossoide, di solito docile e amichevole con i suoi padroni e i vicini, improvvisamente ha dato sfogo a una furia incontrollata. Tre persone sono rimaste ferite durante l’aggressione. L’episodio si è consumato nell’arco di pochi minuti che sono sembrati eterni a chi li ha vissuti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento tempestivo delle autorità

La situazione si è rapidamente complicata e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei veterinari. Il personale addetto è arrivato sul posto con urgenza per tentare di riportare la calma. Nonostante l’allarme e la tensione crescente tra i residenti del quartiere, l’animale è stato alla fine bloccato senza ulteriori incidenti e trasferito in un canile locale dove ora si trova in attesa di sviluppi.

Il futuro del molosso sotto esame

Il proprietario del cane, che al momento degli eventi era assente da casa, dovrà affrontare diverse questioni legali. Sarà necessario accertare se siano state rispettate tutte le normative relative alla custodia degli animali potenzialmente pericolosi. Solo dopo aver pagato le spese sostenute per l'accoglienza temporanea in canile ed essersi confrontato con le autorità competenti, potrà eventualmente richiederne il rilascio.

La reazione della comunità locale

L’incidente ha sollevato molte discussioni tra gli abitanti della zona. C’è chi sostiene la necessità di maggiori controlli sulla detenzione di certi tipi di animali domestici, mentre altri auspicano interventi preventivi da parte delle istituzioni per evitare il ripetersi di simili episodi. In un contesto sempre più attento alla sicurezza pubblica e alla convivenza civile, questo avvenimento funge da monito su quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione su certe problematiche.

Patentino per cani potenzialmente pericolosi: la proposta di legge

La questione della gestione delle razze canine considerate potenzialmente pericolose, ogni qualvolta si verifica un incidente più o meno grave, torna al centro del dibattito politico con una proposta di legge che introduce l'obbligo del cosiddetto patentino per cani. L'iniziativa punta a ridurre i rischi per la collettività e, allo stesso tempo, a responsabilizzare i proprietari attraverso un percorso formativo obbligatorio.

Cos’è il patentino per cani

Il patentino non è ancora in vigore a livello nazionale, ma il progetto di legge prevede che diventi obbligatorio per i proprietari di 26 razze canine incluse in una “save list”. Queste razze, per caratteristiche fisiche e temperamento, vengono considerate più impegnative nella gestione quotidiana e, se non correttamente educate e socializzate, potenzialmente rischiose per la pubblica incolumità.

Come funziona il corso formativo

Il percorso previsto per conseguire il patentino si articola in due parti:

Modulo teorico : fornisce nozioni sulla corretta gestione del cane, sull’importanza della socializzazione e sull’uso appropriato di strumenti di contenimento come guinzaglio e museruola.

: fornisce nozioni sulla corretta gestione del cane, sull’importanza della socializzazione e sull’uso appropriato di strumenti di contenimento come guinzaglio e museruola. Modulo pratico: serve a valutare le competenze del proprietario e le caratteristiche psicofisiche del cane, così da verificare la reale capacità di gestire l’animale in sicurezza.

Obblighi aggiuntivi

Oltre al corso, la proposta di legge introduce altri obblighi:

la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal cane;

a copertura di eventuali danni causati dal cane; l’uso di guinzaglio e museruola nelle situazioni previste dalla normativa.

L’obiettivo della legge

La finalità non è criminalizzare alcune razze, ma prevenire episodi di aggressività attraverso la formazione dei proprietari. Il patentino si pone come strumento per diffondere competenze, promuovere la consapevolezza delle responsabilità legate alla gestione di un cane e migliorare la convivenza tra animali e comunità.