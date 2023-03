Latina, carabiniere uccide un uomo e ferisce la compagna: movente gelosia

Ieri pomeriggio, 7 marzo, un carabiniere in località Suio a Castelforte in provincia di Latina, ha sparato ed ucciso un uomo originario di San Giorgio a Liri nel Frusinate. Il militare, dopo il delitto, si sarebbe costituito in caserma a Capua.

Latina, carabiniere riduce in fin di vita anche la compagna 40enne

L’omicidio, che sarebbe maturato in un contesto di gelosia, è avvenuto poco dopo le 16. Il militare ha anche ferito all’addome con l’arma da fuoco una donna di 40 anni, con la quale avrebbe avuto una relazione. E’ stata trasportata in elicottero a Roma.

Il militare è un 58enne, Giuseppe Molinaro, in servizio in una stazione dell’Arma nel Casertano, che è stato fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio. L’uomo assassinato è un 60enne, gestore di un albergo di Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina, dove è avvenuta la tragedia. La donna lavorava con lui e ora è in fin di vita.

