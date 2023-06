Latina, cerca di aiutare la fidanzata: accoltellato in strada

A Latina un’aggressione senza un apparente motivo quella subita domenica notte da una giovane coppia, lei picchiata e lui accoltellato in strada da un 40enne della zona.

Lui, il fidanzato stava chiudendo il locale dove lavora come barman, in Piazza Aldo Moro, a tenergli compagnia la giovane fidanzata. Secondo la testimonianza fornita dalla coppia, lui si era allontanato per gettare la spazzatura del locale quando dal nulla è sbucato un uomo. L’aggressore, di circa 40 anni, senza un apparente motivo ha dapprima aggredito verbalmente la donna per poi scagliarsi con violenza su di lei colpendola ripetutamente.

Qualche secondo, il tempo che il suo fidanzato si accorgesse dell’aggressione e accorresse in suo aiuto, e la ragazza era tramortita.

Il barman, corso verso la sua compagna per aiutarla ha subito la stessa sorte. L’aggressore a quel punto ha tirato fuori un coltello colpendo il giovane all’addome.

Latina: giovane accoltellato, è in codice rosso

Alla donna non è rimasto che chiamare i soccorsi e la vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 prima di essere portata al pronto soccorso dell’Ospedale Goretti di Latina. Le sue condizioni al momento sono stabili e il fendente non ha colpito organi vitali escludendo il pericolo di vita.

Anche la giovane donna a causa delle percosse al volto e alla testa è in codice rosso nello stesso nosocomio dove è sottoposta alle cure e alle indagini del caso.

Dall’identikit all’arresto

I due giovani hanno fornito una dettagliata descrizione del loro aggressore sebbene non siano in grado di fornire un movente per le botte subite.

Le forze dell’ordine ad ogni modo sono riuscite a risalire all’identità dell’ autore della inspiegabile violenza. Si tratta di un italiano di 40 anni residente in zona che nelle scorse ore è stato portato in caserma per le formalità di rito.

Saranno gli agenti a dipanare la matassa e capire cosa abbia spinto l’uomo ad aggredire nel cuore della notte la ragazza e accoltellare il suo giovane fidanzato.

