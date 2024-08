Latina cerca cowboy. Aperta la seleziona alle comparse retribuite per il film western “Testa o Croce”, diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, e prodotto da Ring Film. Le riprese si terranno anche a Latina nella seconda metà di settembre 2024. La produzione, di natura italo-francese, coinvolge Ring Film, Shellac Sud, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Per il casting, si cercano persone tra i 30 e i 75 anni con volti segnati, antichi e interessanti per interpretare operai, contadini e cacciatori. Non sono ammessi candidati con doppi tagli, tatuaggi sul volto e sulle braccia, tinte e ritocchi estetici. Non è richiesta precedente esperienza di recitazione.

La selezione avrà luogo mercoledì 28 agosto dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede della Fondazione Latina Film Commission all’interno dell’ex Rossi Sud a Latina, sulla strada Monti Lepini 156. Chi non potrà partecipare di persona, potrà inviare due foto recenti a colori, una a figura intera e una in primo piano, con nome, cognome, residenza e numero di telefono all’indirizzo email castingtestaocroce@gmail.com.