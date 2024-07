Latina, dopo le mareggiate invernali il Lido è ancora senza spiaggia

Il lido di Latina è ancora senza spiaggia dopo le mareggiate invernali. L’assessore alla Marina di Latina Gianluca Di Cocco ha risposto ieri, in sede di question time, all’interrogazione di Lbc illustrata in aula dal consigliere comunale Dario Bellini sullo stato di degrado e di messa in sicurezza dello stabilimento balneare Nausicaa.

Di Cocco, nel suo intervento, dopo aver espresso vicinanza al titolare dell’attività e agli altri imprenditori che hanno subito danni a seguito del maltempo e degli effetti di erosione della costa, ha precisato che la Capitaneria di porto ha comminato una sanzione di 1.100 euro intimando al gestore del Nausicaa la rimozione dei materiali rimasti sulla spiaggia dopo il crollo parziale della struttura.

Il ripascimento urgente

“Il 26 giugno scorso – ha affermato Di Cocco – l’imprenditore ha richiesto un intervento urgente di ripascimento dell’arenile al fine di poter procedere alla riparazione e apertura della struttura per la stagione estiva in corso. L’intervento di ripascimento programmato dall’amministrazione prevedeva il prelievo della sabbia a Foce Verde con successivo riposizionamento davanti allo stabilimento della Polizia di Stato e dello stabilimento Nausicaa, ipotizzando due alternative di trasporto, su strada o su spiaggia, con interventi di ripristino da parte di Abc».

«La Capitaneria di porto ha eccepito che le manovre avrebbero potuto creare pregiudizio in termini di fruizione della spiaggia nel periodo estivo. Abbiamo proposto, come Comune, di eseguire i lavori, per altro già appaltati, dopo le 19, fino alle 7 del mattina. La Capitaneria di porto si è resa disponibile ad acconsentire all’intervento con espresso assenso della Regione Lazio».

Richiesta altra documentazione

«La Regione Lazio ieri ha richiesto al Comune ulteriore documentazione sul caso. Siamo in attesa della risposta che potrebbe arrivare ad ore», ha concluso Di Cocco, annunciando dunque un intervento che avverrà in piena estate, a stagione ormai arrivata al culmine, con sabbia che molto probabilmente verrà spazzata via alla prossima mareggiata.