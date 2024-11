Latina, due 16enni accoltellati in una lite. Il sindaco: “Quanto successo mi lascia costernata”

Ancora un episodio di violenza dove sono coinvolti minorenni. Il prefetto di Latina ha convocato per domani mattina il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

“Quanto successo nella notte a Latina mi lascia costernata. Ancora una volta ci troviamo di fronte a episodi di violenza che coinvolgono minorenni.

Due ragazzi di 16 anni sono finiti in ospedale dopo una lite durante la quale sono spuntati coltelli, rimanendo entrambi feriti da fendenti.

E’ accaduto poco prima della mezzanotte, davanti alla facoltà di Medicina, in corso della Repubblica, a due passi dalla zona della movida. Si tratta di un episodio gravissimo.

Ringrazio il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, per aver avuto la sensibilità immediata di convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avrà luogo domani mattina (25 novembre, ndr). Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno profuso sul territorio, anche con i servizi di pattugliamento notturno, negli orari della movida.

Chiederò un ulteriore sforzo, affinché ci sia una presenza costante in tutte le zone maggiormente a rischio, con una turnazione di pattugliamenti a piedi. La presenza dello Stato dovrà essere percepita chiara e netta nei fatti. La presenza di uomini e donne in divisa può svolgere una funzione deterrente”.

E’ quanto dichiarato in una nota stampa il sindaco di Latina, Matilde Celentano, in merito alla lite con i coltelli in pieno centro, avvenuta ieri, 23 novembre, poco prima della mezzanotte.