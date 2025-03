Latina, ergastolo per il delitto di Borgo San Donato, condannato l’omicida di Marco Gianni

La Corte d’Assise di Latina ha emesso una sentenza che non lascia spazio a dubbi: ergastolo per Riccardo Di Girolamo, il 33enne originario di Pontinia accusato dell’omicidio di Marco Gianni, 31 anni, avvenuto il 13 aprile 2023 in un vivaio di Borgo San Donato, nel comune di Sabaudia.

Una rivalità fatale: il movente passionale

Il tragico evento, che ha scosso profondamente la comunità pontina, affonda le sue radici in un movente passionale. Marco Gianni, allenatore della squadra di Handball di Pontinia, era diventato il nuovo compagno dell’ex fidanzata di Di Girolamo, alimentando un rancore che si è trasformato in odio letale. Gli inquirenti hanno ricostruito con precisione la dinamica dei fatti, evidenziando la premeditazione dell’omicidio, aggravante che ha pesato significativamente sulla sentenza.

La dinamica dell’omicidio: una pianificazione spietata

Secondo quanto emerso dalle indagini, Di Girolamo avrebbe pianificato l’omicidio con cura maniacale. Armato di un fucile da caccia, si è recato nel vivaio di Borgo San Donato dove sapeva di poter trovare Gianni. Quando lo ha avvistato, senza esitazione ha esploso diversi colpi, freddandolo sul colpo e lasciando la scena del crimine in modo rapido e organizzato.

Le indagini e il processo: nessuna attenuante

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno ricostruito ogni dettaglio del crimine grazie alle testimonianze e ai rilievi tecnici eseguiti sul luogo dell’omicidio. La giuria popolare e i giudici hanno accolto pienamente le tesi accusatorie, rigettando ogni possibile attenuante e confermando la condanna all’ergastolo per omicidio volontario premeditato.

La reazione della comunità: sgomento e rabbia

Il delitto ha suscitato un forte impatto emotivo nella comunità di Pontinia, che ricorda Marco Gianni non solo come un valido allenatore, ma come un uomo gentile e sempre disponibile. La squadra di Handball, ancora sotto shock, ha pubblicato un messaggio sui social ricordando il loro coach come una guida insostituibile e un esempio per i giovani atleti.

I familiari chiedono giustizia

Nonostante la condanna, i familiari della vittima chiedono che venga fatta piena luce su ogni aspetto del caso e auspicano che la pena inflitta a Di Girolamo serva da monito contro la violenza cieca e ingiustificata. Con la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Latina, si conclude uno dei casi di cronaca nera più scioccanti che abbiano colpito la provincia pontina negli ultimi anni, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e una comunità ancora incredula di fronte a una tragedia tanto assurda quanto brutale.

