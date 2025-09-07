Latina, esplosione in via Guido Rossa: scoperto arsenale e droga

Nella tranquilla mattinata di oggi a Latina, un’esplosione ha turbato la quiete della via Guido Rossa. Verso l’alba, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Latina si sono affrettati a intervenire in seguito al rumore assordante causato da un ordigno. Si presume che l’ordigno sia stato fabbricato artigianalmente e posizionato davanti al portone di una palazzina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Latina, ordigno esploso: trovate armi e droga

Nonostante il forte boato e i danni visibili alla struttura dell'ingresso e all'ascensore, nessuno è rimasto ferito e la stabilità dell'edificio non sembra essere stata compromessa.

Latina, arsenale nascosto in un appartamento

Mentre l’area veniva messa in sicurezza, il personale del nucleo investigativo del comando provinciale insieme alla sezione operativa ha effettuato un’ispezione approfondita. L’indagine ha portato alla scoperta di un arsenale nascosto in uno dei locali condominiali. Tra i ritrovamenti ci sono tre pistole con matricola abrasa – due calibro 9 e una 7.65 -, ben 72 cartucce e circa 25 grammi di cocaina suddivisi in 57 dosi. Tutto questo materiale è stato prontamente sequestrato dalle forze dell’ordine.

Denunce ai residenti: spaccio e ricettazione

I controlli serrati hanno condotto anche all'identificazione di due giovani residenti dello stabile coinvolti in attività illecite. Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati trovati hashish, strumenti per il confezionamento delle droghe e 400 euro in contanti, probabilmente ricavati dalla vendita di sostanze illegali. Un altro giovane di 20 anni è finito nei guai per ricettazione; infatti, nel suo possesso c'era un ciclomotore risultato rubato a Roma nel 2021.

Indagini

Le autorità continuano a lavorare sul caso per risalire agli esecutori materiali dell’attentato esplosivo e chiarire il movente dietro questo sorprendente rinvenimento di armi e droga. I residenti della zona sono comprensibilmente preoccupati e le forze dell’ordine assicurano che verranno impiegate tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza del quartiere.