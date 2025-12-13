Latina festeggia 93 anni, il programma: cerimonie, corteo e concerti il 17 e 18 dicembre

Latina si prepara a celebrare il 93° anniversario della propria inaugurazione con due giornate dense di appuntamenti, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre 2025, pensate per unire memoria storica, valori civici e partecipazione. Il programma, articolato in cerimonie istituzionali e momenti culturali, intende rendere omaggio alla storia della città e a chi, ogni giorno, contribuisce al suo sviluppo: cittadini, associazioni, istituzioni, forze dell’ordine e realtà culturali del territorio.

Il calendario degli eventi si snoda dal Teatro Comunale D'Annunzio alle piazze simbolo del centro, dal Museo della Terra Pontina alla Cattedrale di San Marco, fino al concerto serale che chiude le celebrazioni.

Latina festeggia 93 anni: il 17 dicembre le onorificenze al Teatro D’Annunzio

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre alle ore 18.00 al Teatro Comunale D’Annunzio, dove si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. A consegnarle sarà il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, ai cittadini della provincia che si sono distinti per meriti civili e professionali.

È uno dei momenti più attesi, perché porta al centro storie spesso poco raccontate: professionisti, volontari, operatori pubblici e privati, persone che hanno reso un servizio al Paese attraverso il lavoro, l’impegno sociale, la dedizione alle istituzioni e al bene comune.

La cerimonia, oltre al valore formale, ha un significato concreto: riconoscere comportamenti esemplari e indicare modelli positivi, soprattutto in una fase storica in cui la fiducia nelle istituzioni si costruisce anche attraverso gesti di riconoscimento pubblico e trasparente.

Latina festeggia 93 anni: concerto della Fanfara dei Carabinieri con Marco Lo Russo

Sempre il 17 dicembre, alle 19.15, il Teatro D’Annunzio ospiterà il Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri di Roma, realizzato in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Latina. È prevista anche la partecipazione straordinaria del Maestro Marco Lo Russo, presenza che aggiunge un ulteriore elemento di richiamo e qualità artistica.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria fino a esaurimento posti: una scelta che facilita l’accesso e, allo stesso tempo, consente di gestire al meglio la capienza e l’organizzazione.

Il concerto porta nella cornice cittadina una delle formazioni musicali più riconoscibili e apprezzate, capace di unire repertorio solenne e brani popolari, offrendo un momento che, di fatto, fa da ponte ideale verso la giornata dell'anniversario.

Latina festeggia 93 anni: il 18 dicembre corteo e cerimonia in Piazza del Quadrato

Giovedì 18 dicembre, giorno dell'anniversario, le celebrazioni ufficiali prenderanno il via alle 9.45 con il raduno in Piazza del Popolo. Alle 10.00 partirà il corteo che attraverserà le vie cittadine fino a Piazza del Quadrato, dove alle 10.15 si svolgerà la cerimonia istituzionale.

È un passaggio che richiama la dimensione pubblica dell’anniversario: la città che si ritrova nei luoghi simbolo e cammina insieme, portando visibile la continuità fra storia e presente. In programma è previsto l’intervento del Sindaco di Latina, Matilde Celentano, che accompagnerà il senso della ricorrenza anche sul piano amministrativo e civile, in un momento che tradizionalmente richiama istituzioni, rappresentanze, scuole, associazioni e cittadini.

Durante la cerimonia è prevista la deposizione di una corona al Monumento del Bonificatore, gesto che richiama l’origine stessa di Latina e il sacrificio delle tante persone che contribuirono alla bonifica e alla nascita della città. È un atto di memoria che non resta astratto: rimette al centro il lavoro, la fatica e l’idea di costruzione collettiva. In una città nata da un progetto imponente e da un cambiamento del territorio, la memoria della bonifica è anche riflessione su come si può trasformare un’area e darle futuro, con responsabilità e visione.

Latina festeggia 93 anni: al Museo della Terra Pontina la targa FAI “Luogo del Cuore”

Alle 10.45 il programma prosegue al Museo della Terra Pontina, in Piazza del Quadrato, con la scoperta della targa del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che riconosce il Giardino storico del Palazzo come “Luogo del Cuore”. È un passaggio che lega la ricorrenza non solo alla dimensione istituzionale, ma anche alla cura dei beni culturali e del paesaggio urbano.

Il riconoscimento FAI è, di fatto, un invito a considerare il patrimonio come parte viva dell’identità cittadina: non un elemento da cartolina, ma un luogo da frequentare, proteggere, valorizzare, rendendolo accessibile e riconoscibile. In questa chiave, la targa diventa un segnale concreto di attenzione verso gli spazi pubblici e verso ciò che racconta la storia locale, con un impatto anche sul turismo culturale e sulla percezione esterna della città.

Latina festeggia 93 anni: Messa in Cattedrale e concerto serale dell’Orchestra Tartini

La giornata del 18 dicembre prosegue alle 18.00 con la Santa Messa nella Cattedrale di San Marco, presieduta da Monsignor Mariano Crociata, Vescovo di Latina – Terracina – Sezze – Priverno. Anche questo momento ha un valore riconosciuto, perché interpreta la ricorrenza nella sua dimensione spirituale e di raccoglimento, offrendo uno spazio di riflessione che affianca le cerimonie civili.

In serata, alle 20.45, si torna al Teatro D’Annunzio per il Concerto dell’Orchestra Tartini, organizzato dalla Provincia di Latina in collaborazione con il Comune e con l’Orchestra Tartini anche in occasione del 91° anniversario della Provincia. L’ingresso è libero, dettaglio che rende l’appuntamento ancora più inclusivo. La scelta di chiudere le celebrazioni con un concerto non è casuale: la musica, nei momenti pubblici, riesce spesso a unire generazioni diverse e a dare forma a un sentimento collettivo senza bisogno di parole ridondanti.

Latina festeggia 93 anni: perché il programma parla di identità civica e futuro

Il calendario del 17 e 18 dicembre non si limita a “celebrare” una data. Mette insieme tre livelli: riconoscimento delle eccellenze e dei meriti civili, memoria storica della nascita e della bonifica, valorizzazione del patrimonio culturale e dei luoghi simbolo, fino a momenti culturali aperti al pubblico. È un modo per raccontare Latina come città che guarda alla propria storia senza trasformarla in rituale vuoto, ma traducendola in iniziative concrete, partecipate, accessibili.

L’amministrazione comunale, nel presentare gli appuntamenti, invita la cittadinanza a vivere queste giornate come un momento di memoria, identità e partecipazione, un passaggio che rafforza il legame con i luoghi e con le persone che li abitano. In un tempo in cui le città competono anche sulla capacità di costruire senso di appartenenza e qualità della vita, un anniversario diventa occasione per ricordare da dove si viene e, soprattutto, per capire dove si vuole andare.