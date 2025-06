Latina, furti notturni di specchietti delle automobili: cosa è successo

Una brutta sorpresa ha accolto questa mattina diversi residenti del quartiere Q5 di Latina: le loro auto, parcheggiate regolarmente lungo via Respighi, sono state trovate danneggiate e private degli specchietti laterali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I furti sembrano essere avvenuti durante la notte e seguono a breve distanza un episodio simile avvenuto sempre nella stessa zona residenziale, dove alcune vetture erano già state ritrovate con i finestrini infranti. In entrambi i casi, i bersagli sono stati per lo più utilitarie lasciate in sosta ai piedi delle palazzine. I proprietari, colti di sorpresa al momento di rimettersi in auto, hanno immediatamente segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine.

Non si tratta, però, di un caso isolato. Episodi simili si sono verificati anche in altre aree della città. In particolare, nella notte tra sabato e domenica, i ladri hanno agito in via Legnano, a pochi passi dal centro, dove diverse auto sono state danneggiate per sottrarre non solo specchietti, ma anche fanali e altri componenti esterni.

