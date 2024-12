Latina, il 28 e 29 dicembre appuntamento a teatro con le fiabe: ingresso gratuito

Nel cuore di Latina, presso il MUG – Museo Giannini in via Oberdan, prende vita una mini rassegna teatrale dedicata alle fiabe, che incanterà grandi e piccini durante il weekend del 28 e 29 dicembre. L’ingresso è libero e gratuito, offrendo un’occasione unica per immergersi nelle storie e leggende che celebrano la bellezza e la storia del territorio pontino.

“Fiabe a Teatro”, il programma

La rassegna, denominata “Fiabe a Teatro”, è sostenuta dalla Regione Lazio grazie al contributo previsto dal bando “Valorizzazione della regione Lazio 2024” e si avvale del supporto dell’Assessore al Turismo di Latina, Gianluca Di Cocco.

Prodotta dall’ASD Non Solo Danza in collaborazione con ActingLab, la manifestazione vede la direzione artistica di Simone Finotti e propone quattro letture drammatizzate interpretate da attori professionisti, pensate per tutte le età. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Sabato 28 dicembre, ore 10:30

“Fata Bonifica” di Barbara Mirarchi

La fiaba narra di una fata con un cuore a forma di fiore imprigionata sotto la terra pontina da una malvagia strega. Questa terra, un tempo coperta da paludi infestate dalla malaria, viene salvata da quattro bambini che, giocando, scoprono il pianto della fata e decidono di liberarla.

Un racconto che intende sensibilizzare i più giovani sull’importanza di rispettare e amare l’ambiente, richiamando il passato di bonifica che ha trasformato il territorio pontino.

Domenica 29 dicembre, ore 10:30

“La leggenda della bella Ninfa” di Beatrice Cappelletti

Questa favola si ispira a un’antica leggenda del re Pontino, che sognava di liberare il suo regno dalle paludi. La storia ruota attorno alla principessa Ninfa, dai capelli dorati e occhi di smeraldo, promessa in sposa al re che riuscirà a compiere l’impresa.

Una fiaba che fonde mito e storia, esaltando la ricchezza culturale del territorio pontino e tramandando antiche tradizioni.

Le letture teatrali saranno animate dagli attori dell’ActingLab, tra cui Federica Buglione, Chiara Marchetti, Giorgia Peloso, Valerio Valle e Antonio Violetti. Grazie alle loro interpretazioni, i testi prenderanno vita, offrendo momenti di emozione e riflessione sul valore delle storie e sul legame con il territorio.