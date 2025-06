Latina, il centro storico si rinnova: tra ulivi, tecnologia e memoria urbana

Il cuore di Latina sta cambiando volto. Il progetto “Latina, le radici del rinnovamento” ha avviato una trasformazione significativa dell’isola pedonale del centro storico, coinvolgendo Corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio Di Savoia. Con un investimento di circa 300.000 euro, l’intervento mira a rendere questi spazi più accoglienti e funzionali per cittadini e visitatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un nuovo arredo urbano tra tradizione e innovazione

Le recenti installazioni includono panchine e fioriere smart, dotate di prese USB per la ricarica di dispositivi elettronici, offrendo così servizi utili in un contesto urbano rinnovato. Gli ulivi piantati lungo le vie principali non solo abbelliscono l'area, ma rappresentano anche un simbolo di pace e continuità con le tradizioni locali.

Illuminazione e pavimentazione: verso una città più vivibile

Nei prossimi giorni è prevista l'installazione di nuovi corpi illuminanti, che miglioreranno la visibilità e la sicurezza dell'area. Successivamente, verrà applicata una resina sull'asfalto per uniformare e schiarire la superficie stradale, contribuendo a un'estetica più armoniosa del centro storico.

Un progetto partecipato e sostenibile

Il progetto è stato sviluppato internamente dal Comune di Latina, con il contributo tecnico degli architetti Antonio Campagna e Teresa Alvino, sotto il coordinamento della dirigente Patrizia Marchetto. Secondo l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, si tratta di un intervento reversibile e sostenibile, coerente con le linee guida della nuova pianificazione urbanistica, che punta a valorizzare il centro cittadino come spazio di aggregazione e socialità.

Prospettive future

Con l'avanzamento dei lavori, il centro storico di Latina si prepara a diventare un luogo più attrattivo e funzionale, pronto ad accogliere eventi e momenti di incontro per la comunità. Questo restyling rappresenta un passo importante verso la riqualificazione urbana e la valorizzazione del patrimonio cittadino.

