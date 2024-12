Latina. Il sindaco vieta i fuochi di artificio a Capodanno, l’ordinanza: tutti i dettagli

“La tutela della sicurezza pubblica e il benessere degli animali devono essere una priorità per tutti”, ha detto la sindaca Celentano

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, il Comune di Latina si prepara a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini attraverso un’importante ordinanza sindacale. Il Sindaco Matilde Celentano ha disposto il divieto assoluto di utilizzo e accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e altri artifizi pirotecnici che producono rumori ed emissioni sonore su tutto il territorio comunale. Tale divieto sarà in vigore dalle ore 00:00 del 31 dicembre 2024 fino alle 23:59 del 1° gennaio 2025.

Le motivazioni dell’ordinanza

L’ordinanza nasce dalla necessità di affrontare i numerosi rischi legati alla pratica diffusa di celebrare il Capodanno con fuochi pirotecnici. Il provvedimento sottolinea come:

I rischi per la sicurezza : L’uso improprio o accidentale di artifizi pirotecnici può provocare gravi lesioni fisiche sia per chi li maneggia che per i passanti.

: L’uso improprio o accidentale di artifizi pirotecnici può provocare gravi lesioni fisiche sia per chi li maneggia che per i passanti. L’impatto sugli animali : I rumori forti e improvvisi generati dai botti disturbano la quiete pubblica e creano situazioni di forte stress per gli animali domestici e selvatici.

: I rumori forti e improvvisi generati dai botti disturbano la quiete pubblica e creano situazioni di forte stress per gli animali domestici e selvatici. L’emergenza sanitaria: Considerando la necessità di evitare sovraffollamenti nei presidi ospedalieri, il Comune intende prevenire eventuali incidenti che richiederebbero interventi medici.

I riferimenti normativi

L’ordinanza si basa sull’articolo 50 del Decreto Legislativo 267/2000 e sul Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221. Entrambi i provvedimenti consentono ai Sindaci di adottare misure straordinarie per tutelare la sicurezza pubblica e l’ordine sociale.

Le sanzioni per i trasgressori

Chiunque violi il divieto sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. Nei casi in cui il comportamento assuma rilievo penale, il trasgressore sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La diffusione del provvedimento

Per garantire la massima trasparenza e informazione, il Comune di Latina ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza sull’Albo Pretorio online e sul sito ufficiale dell’ente. Inoltre, il documento è stato trasmesso alla Questura di Latina, alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell’ordine per una corretta attuazione.

Un messaggio di responsabilità

Con questa misura, l’amministrazione comunale intende sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di celebrare le festività in modo sicuro e rispettoso. “La tutela della sicurezza pubblica e il benessere degli animali devono essere una priorità per tutti”, ha dichiarato il Sindaco Celentano, invitando i cittadini a rispettare il divieto per contribuire a un Capodanno sereno e senza incidenti.