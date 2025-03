Latina, inaugurato il nuovo Piazzale dei Mercanti: come si adatterà ai cambiamenti climatici

Ieri mattina è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Piazzale dei Mercanti, completamente rinnovato grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione urbana. L’area, storicamente adibita a parcheggio, è stata trasformata con un intervento mirato ad adattarsi ai cambiamenti climatici, con l’introduzione di sistemi innovativi capaci di contrastare l’effetto delle isole di calore in ambito urbano. Sotto una leggera pioggia, il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Matilde Celentano, affiancata dal vice sindaco Massimiliano Carnevale, titolare della delega ai Lavori pubblici, e da numerose autorità locali.

Nuovo Piazzale dei Mercanti, presenti anche studenti

Tra i presenti all’evento si annoveravano l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino e i consiglieri comunali Vincenzo Valletta, Loretta Isotton e Maria Grazia Ciolfi. Inoltre, non sono mancate figure tecniche di rilievo, come Angelica Vagnozzi, dirigente comunale del dipartimento Lavori pubblici, e l’architetto Maria Grazia Fasciolo, responsabile del procedimento amministrativo che ha seguito il progetto fino alla sua realizzazione.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Giuliano e delle scuole aderenti alla Rete Buone Prassi per l’Educazione Ambientale, coinvolti nel progetto educativo “4 C per il futuro”. Questa iniziativa, promossa dall’Istituto Pangea, ha come obiettivo principale la sensibilizzazione sulle sfide ambientali e sulle soluzioni sostenibili che ciascun cittadino può adottare per contrastare i cambiamenti climatici. Il progetto si articola intorno a quattro concetti chiave: Conoscenza, Consapevolezza, Cambiamento e Clima.

Finanziato con 736mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’intervento di riqualificazione si distingue per l’adozione di soluzioni ecosostenibili e innovative. Come spiegato dal sindaco Matilde Celentano, l’obiettivo principale era quello di migliorare la permeabilità del terreno e ridurre l’effetto di sigillamento delle superfici asfaltate. A tale scopo, il piazzale è stato reso maggiormente drenante grazie a un processo di de-pavimentazione che ha eliminato il vecchio strato di asfalto, sostituendolo con materiali più porosi.

Piazzale dei Mercanti, il progetto

Un elemento fondamentale dell’intervento è stato l’installazione di un sistema di raccolta delle acque piovane che, convogliate verso una vasca interrata, verranno utilizzate per l’irrigazione degli spazi verdi del parcheggio, soprattutto nei periodi di siccità. Il progetto ha inoltre previsto la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni, creando un’area verde capace di migliorare il microclima urbano e contribuire alla riduzione delle temperature nelle giornate estive.

Durante l’inaugurazione, il vice sindaco Carnevale ha spiegato che la scelta del Piazzale dei Mercanti non è stata casuale: “Abbiamo individuato quest’area per la sua centralità e per l’accesso a numerosi servizi, tra cui scuole, impianti sportivi e il mercato settimanale. Inoltre, la presenza di spazi verdi contribuisce a creare un ambiente più confortevole e vivibile, offrendo un concreto esempio di riqualificazione urbana a misura di cittadino.” Il progetto si ricollega al programma europeo Upper, che mira alla creazione di parchi produttivi capaci di utilizzare risorse idriche in modo intelligente e sostenibile.

