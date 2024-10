Latina, Jonhson & Jonson è 3° nella classifica dei miglior posti di lavoro

La classifica Best Workplaces for Blue Collar 2024, stilata da Great Place To Work, premia i migliori ambienti di lavoro per gli operai

Lo stabilimento di Latina di Johnson & Johnson Italia ha raggiunto il terzo posto nella classifica Best Workplaces for Blue Collar 2024, stilata da Great Place To Work, che premia i migliori ambienti di lavoro per gli operai (Blue Collar Workers). La graduatoria è il risultato delle opinioni di oltre 10.000 lavoratori, raccolte tramite il questionario Trust Index, il quale valuta il clima aziendale.

Benessere dei dipendenti e spirito di squadra

Johnson & Johnson Italia si è distinta per la sua attenzione al benessere dei dipendenti, puntando sulla creazione di un forte senso di comunità e spirito di squadra, caratteristiche che rendono il sito di Latina un luogo di lavoro eccellente. Oltre a questa classifica, l’azienda aveva già ricevuto la certificazione Great Place To Work Italia, confermando la qualità del suo ambiente lavorativo e la cultura aziendale.

Lo stabilimento di Latina, parte del segmento farmaceutico del Gruppo Johnson & Johnson Innovative Medicine, rappresenta un polo strategico per l’azienda e un punto di riferimento per l’economia del Lazio. Con un piano di investimenti quinquennale di 125 milioni di euro, il sito ha visto un notevole incremento della capacità produttiva, con 4 miliardi di compresse prodotte ogni anno e il 97% della produzione esportata in 97 Paesi. Il general manager dello stabilimento, Jorge Lopez, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo:

Un fiore all’occhiello

“Lo stabilimento di Latina rappresenta un fiore all’occhiello per la produzione di farmaci innovativi a livello globale e un motore economico fondamentale per la comunità locale, che si distingue non solo per la sua produzione destinata a oltre 100 Paesi nel mondo, ma anche per l’attenzione alle persone che rendono tutto questo possibile grazie al loro impegno quotidiano. Entrare nella classifica dei Best Workplaces for Blue Collar 2024 rappresenta per me, e per tutta la comunità di Johnson & Johnson, un motivo di orgoglio e soddisfazione. Un ulteriore riconoscimento che premia il nostro lavoro e il nostro impegno nel trasformare lo stabilimento in un esempio virtuoso di come un’azienda possa avere un impatto positivo e duraturo sul territorio in cui opera, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.”

Secondo uno studio condotto da The European House – Ambrosetti, l’azienda ha creato sinergie positive nella regione Lazio, supportando 3.655 posti di lavoro e attivando forniture di beni e servizi per un valore di 64,4 milioni di euro. Nei prossimi cinque anni, gli investimenti porteranno alla creazione di ulteriori 1000 posti di lavoro e un aumento della produzione del 25%, rafforzando così l’impatto economico e sociale dello stabilimento a lungo termine.