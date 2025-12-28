Latina, “la scuola poteva intervenire sul caso Paolo Mendico”: ecco la relazione degli ispettori del Ministero

L’atto amministrativo che più pesa, oggi, sul caso di Paolo Mendico non arriva da un’aula di tribunale ma da una relazione ispettiva. Secondo quanto riportato da più testate nazionali, gli ispettori inviati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’istituto frequentato dal 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina), morto l’11 settembre, avrebbero rilevato incongruenze significative nelle ricostruzioni fornite dalla scuola e una gestione ritenuta inadeguata di dinamiche di classe descritte come problematiche.

«La scuola poteva intervenire sul caso Paolo Mendico»: i rilievi degli ispettori MIM

Il punto centrale, sempre secondo le ricostruzioni giornalistiche, è che la classe avrebbe mostrato "comportamenti non conformi al regolamento d'istituto" e che, proprio per questo, la dirigenza avrebbe dovuto attivare con tempestività le procedure previste dai protocolli interni e dalle linee di orientamento nazionali su bullismo e cyberbullismo. Invece, nella lettura ispettiva, si sarebbe proceduto con interventi giudicati blandi o generici, non commisurati alla situazione.

Nella vicenda è diventato simbolico anche un dettaglio riferito dai familiari e ripreso dalle cronache: i capelli lunghi di Paolo e il soprannome “Nino D’Angelo”, elemento che, nell’insieme, rimanda a un contesto di derisione e isolamento. Su questo versante, le verifiche ispettive avrebbero incrociato verbali, segnalazioni e testimonianze, mettendo a confronto quanto risulta scritto negli atti scolastici con quanto dichiarato durante l’ispezione.

«La scuola poteva intervenire sul caso Paolo Mendico»: le “condotte omissive” e i provvedimenti richiesti

La relazione ispettiva, stando a quanto pubblicato, chiede l'avvio di tre procedimenti disciplinari: nei confronti della dirigente scolastica, della vicedirigente e della responsabile della succursale. La contestazione ruota attorno a "condotte omissive", cioè mancate iniziative ritenute dovute in presenza di segnali di sofferenza e di criticità ricorrenti in classe. La procedura disciplinare, è bene ricordarlo, non coincide con una condanna: è un percorso di accertamento interno con garanzie e passaggi formali.

Sul piano delle regole, il Ministero ha da anni linee di orientamento specifiche (aggiornate con decreto del 13 gennaio 2021) che indicano una catena di responsabilità, strumenti di segnalazione, gruppi di lavoro dedicati e modalità di intervento in caso di episodi di prevaricazione o cyberbullismo. Accanto a questo quadro, la legge 71/2017 ha consolidato il ruolo educativo e organizzativo della scuola nella prevenzione e nel contrasto, con figure e percorsi di riferimento.

«La scuola poteva intervenire sul caso Paolo Mendico»: il doppio binario giudiziario

Sul fronte penale la situazione è articolata. Una indagine è aperta presso la Procura di Cassino, al momento senza indagati, per approfondire eventuali profili di responsabilità legati al personale scolastico; parallelamente, presso la Procura per i minorenni risultano indagati quattro studenti per l’ipotesi di istigazione al suicidio, un reato che richiede verifiche rigorose su condotte, nesso causale e contesto relazionale.

Un passaggio delicato riguarda le chat fra ragazzi, indicate dalle cronache come oggetto di analisi investigativa: eventuali messaggi, toni e pressioni possono contribuire a ricostruire clima e dinamiche, ma il loro valore probatorio richiede riscontri, contestualizzazione e valutazioni tecniche. Anche per questo, gli accertamenti procedono con cautela, evitando scorciatoie narrative su fatti ancora in fase di verifica.

«La scuola poteva intervenire sul caso Paolo Mendico»: reazioni, responsabilità e prevenzione

La famiglia, secondo le ricostruzioni pubblicate nei mesi scorsi, aveva segnalato più volte criticità e avrebbe chiesto ascolto e interventi, sostenendo che quanto accadeva a Paolo veniva sottovalutato. La relazione ispettiva, per come è stata raccontata, ridà centralità proprio a quel tema: la distanza che può crearsi fra percezione dei genitori, vissuto dello studente e risposta dell’istituzione scolastica.

Al di là degli esiti disciplinari e giudiziari, il caso riapre una domanda che non è astratta: come si misura l’efficacia di un intervento educativo quando i segnali sono frammentati e la sofferenza è spesso mascherata? Le linee ministeriali insistono su monitoraggio, ascolto, tracciabilità delle segnalazioni e responsabilizzazione del gruppo classe, evitando che i richiami restino formule generiche. È una questione di metodo, prima ancora che di sanzioni: perché, quando un ragazzo arriva a non vedere alternative, ogni passaggio non fatto diventa un vuoto che chiede spiegazioni.