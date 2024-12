Latina, la sindaca Celentano: “2025 anno dei cambiamenti”

Tempo di bilanci per il capoluogo pontino: c’è soddisfazione per i progressi raggiunti, chiari gli obiettivi per il nuovo anno

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, si prepara a chiudere un 2024 particolarmente complesso, segnato da sfide personali e grandi successi amministrativi. In un’intervista di fine anno riportata da LatinaToday, Celentano ha ripercorso i momenti più significativi dei 12 mesi appena trascorsi e tracciato le priorità per il 2025, definito “l’anno dei cambiamenti”.

Celentano, forza e resilienza

Il 2024 è stato segnato per la sindaca dalla diagnosi di un tumore, scoperto durante un controllo di routine. Dopo un intervento chirurgico e cicli di chemioterapia e radioterapia, è attualmente in terapia immunologica. Per mesi, Celentano ha scelto di non condividere pubblicamente la sua situazione, rivelando il suo percorso solo quando le conseguenze delle terapie hanno generato speculazioni.

In un discorso pubblico nell’aula consiliare, la sindaca ha parlato apertamente ai suoi collaboratori e ai cittadini: “Il sindaco ha avuto un tumore, ma ora sta bene e governerà per cinque anni. Non siamo la malattia, ma l’energia che abbiamo dentro di noi”. Un messaggio di forza e resilienza che ha ispirato molti, dimostrando come affrontare con determinazione le avversità personali senza mai trascurare le responsabilità amministrative.

Il 2024 della città di Latina

Dal punto di vista amministrativo, il 2024 ha visto importanti progressi per Latina. Tra i successi più significativi:

La legge sul Centenario : per i 100 anni della città, è stata istituita la Fondazione Latina 2032 , che riceverà 8 milioni di euro per progetti di sviluppo culturale, sociale ed economico.

: per i 100 anni della città, è stata istituita la , che riceverà 8 milioni di euro per progetti di sviluppo culturale, sociale ed economico. Latina Capitale della Cultura 2026 : anche se non ha ottenuto il titolo, Latina è entrata tra le prime dieci città italiane, un risultato che ha lasciato un’eredità culturale tangibile. Tra gli esempi, la masterclass Cantiere città e il Festival dell’Architettura del ‘900 .

: anche se non ha ottenuto il titolo, Latina è entrata tra le prime dieci città italiane, un risultato che ha lasciato un’eredità culturale tangibile. Tra gli esempi, la masterclass Cantiere città e il . Accordi con l’Università La Sapienza: l’ex Banca d’Italia e l’ex Garage Ruspi saranno trasformati in spazi per studenti, uffici comunali, aree espositive e luoghi per eventi. “Latina diventerà una città universitaria, cambiando completamente volto e inclinazione,” ha dichiarato la sindaca.

Il nuovo anno sarà cruciale per proseguire il lavoro avviato. Tra le cinque priorità della sindaca:

Nuovo sistema di raccolta rifiuti: un metodo più efficiente sarà introdotto nell’area centrale della città, insieme a una riorganizzazione dell’azienda speciale Abc. Università e spazi pubblici: la concessione degli spazi dell’ex Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi porterà nuove opportunità per studenti e cittadini, con eventi e iniziative culturali. Riapertura del Parco Falcone e Borsellino: previsto entro l’estate, sarà uno spazio verde rinnovato nel cuore della città. Casa di quartiere e riqualificazioni: completamento della casa di quartiere di via Milazzo, dell’ex tipografia di viale XVIII Dicembre e della pista pedonale su via del Lido. Incremento dell’attrattività cittadina: nuove iniziative per promuovere la cultura, il turismo e la vivibilità di Latina.

Nonostante le difficoltà, Matilde Celentano si è detta ottimista riguardo al futuro di Latina. Il 2025 sarà l’anno delle trasformazioni concrete, con progetti destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rilanciare la città come polo culturale e universitario. “Il mio impegno è totale. Latina ha un grande potenziale e, insieme, possiamo renderla una città più moderna, vivibile e attrattiva per tutti,” ha concluso la sindaca, pronta a guidare Latina in una nuova fase di sviluppo.