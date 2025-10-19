Latina, l’arresto di Enrico Tiero: intrecci e favori dietro le quinte

Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è finito nel mirino della giustizia. L’accusa? Aver abusato del suo ruolo per ottenere vantaggi personali e politici. Un caso che ha subito attirato l’attenzione non solo dei media, ma anche del mondo politico, delineando un quadro complesso fatto di favoritismi e influenze indebite, almeno secondo quello che sostiene l’accusa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La strategia del “metodo Tiero”

Tiero, che ricopriva molteplici incarichi all’interno del consiglio regionale, aveva messo a punto, secondo i magistrati, un sistema ben collaudato per accrescere il proprio potere. Il cosiddetto “metodo Tiero” prevedeva da un lato la promessa agli imprenditori di sostegno in cambio di favori; dall’altro, l’assunzione di persone a lui vicine grazie alle stesse connivenze politiche ed economiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le intercettazioni telefoniche tra Tiero e la famiglia

Tra le prove raccolte dagli inquirenti spiccano alcune conversazioni telefoniche con la figlia Alessandra. In questi dialoghi emerge il tentativo di garantire un contratto stabile presso uno studio privato grazie ai suoi contatti. Tiero non si limita a questo: anche il fidanzato della figlia è stato oggetto di interventi per favorirne l’assunzione.

Legami con gli imprenditori e adesioni al partito

Tiero non si è fermato alla sfera familiare. La sua azione si estendeva ai rapporti con gli imprenditori locali, come nel caso dell’imprenditore dei rifiuti Francesco Traversa, da cui pretendeva adesioni al partito Fratelli d’Italia in cambio di aiuti amministrativi. Questa rete di connivenze aveva l’obiettivo di rafforzare la sua posizione all’interno del partito stesso e sostenere i propri candidati nei ruoli chiave. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sostegno “miracoloso” alle aziende amiche

Non sono mancati interventi discutibili anche nel campo delle autorizzazioni aziendali. Un esempio è la sollecitazione per ottenere rapidamente un permesso per l’azienda odontoiatrica Excellence. Una richiesta insistente rivolta alla funzionaria regionale preposta evidenziava la fretta e la necessità di piegare i tempi burocratici alle esigenze degli amici imprenditori.

Una vicenda intricata

L’arresto di Enrico Tiero rappresenta un capitolo inquietante nella recente storia politica locale. Mentre l’indagine continua, resta da capire quanto profonde siano le radici del suo sistema all’interno delle istituzioni regionali. Tra voci critiche e difese d’ufficio, si attende ora il prossimo sviluppo giudiziario in una vicenda che promette ancora sorprese.

Vale la pena sottolineare che con il rispetto dovuto al lavoro dei magistrati, va sempre ricordato che lo stesso rispetto si deve alla persona sotto accusa che va giudicata alla fine dell’iter processuale e prima di allora vale la presunzione di innocenza. Ne abbiamo viste troppe, ci servano da esempio.