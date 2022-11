Latina, lavoratori sfruttati: indagine cooperative famiglia On. Soumahoro

La procura ha aperto un’indagine a Latina nei confronti delle coop Karibu e Consorzio Aid. Le cooperative sono entrambe legate alla famiglia del neo eletto alla Camera, l’onorevole Aboubakar Soumahoro.

Le cooperative sono gestite dalla suocera una, e dalla moglie del deputato l’altra.

La denuncia

A dare il via alle indagini le denunce del sindacato Uiltucs. Secondo i verbali, alcuni minorenni hanno dichiarato di essere stati maltrattati e anche privati di acqua e luce nelle strutture delle due cooperative pontine.

Secondo le denunce del sindacato, le cooperative non pagano gli stipendi ai lavoratori impegnati nei percorsi contro il caporalato e per l’emersione del lavoro in agricoltura nell’ambito del progetto Perla. Il conto delle mensilità non pagate è arrivato a 400mila euro e gli impegni a quanto pare sono stati completamente disattesi.

A divulgare la notizia per prima stamattina l’edizione romana di Repubblica. Sarebbero circa una trentina i lavoratori delle due coop a sostenere di non ricevere lo stipendio da due anni e di essere costretti a lavorare in nero oppure di aver ricevuto richiesta di emissione di false fatture in cambio di pagamento. Disattesi anche gli accordi raggiunti davanti l’Ispettorato del lavoro.

I documenti

Nell’ambito delle indagini gli investigatori hanno acquisito diversi documenti, tra cui gli screenshot delle chat tra i vertici e alcuni lavoratori. Pare ci sia anche della documentazione ritrovata in alcuni cassonetti a Sezze, dove ha sede la Karibu. La cooperativa Karibu è guidata da Marie Terese Mukamitsindo (nel 2018 premiata come miglior imprenditrice immigrata dell’anno), presidente del CdA. Ha come consigliera Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro.

La testimonianza

Uno degli ospiti della struttura racconta che “L’elettricità e l’acqua sono state tagliate per molto tempo. Non c’è cibo né ci sono vestiti. Stavamo lavorando e poi ci hanno spostato in un posto a Napoli peggiore del primo e tutti quelli che lavorano qui sono razzisti”.

I riconoscimenti alle cooperative

Nel 2021, la cooperativa Karibu ha ricevuto contributi a fondo perduto Covid per 227 mila euro. Il consorzio Aid è invece un’Agenzia per l’inclusione e i diritti. Nel 2020 ha ottenuto l’affido di vari servizi per stranieri dalle istituzioni.

*immagini dal profilo ufficialeFacebook dell’onorevole Aboubakar Soumahoro

© Riproduzione riservata