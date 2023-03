Latina, Matilde Celentano è la candidata sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative

“Matilde Celentano è la candidata sindaco del centrodestra a Latina alle prossime elezioni amministrative”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini, a margine della presentazione della nuova sala digitale all’interno della sede del partito di Latina, alla presenza del senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, del coordinatore del dipartimento Cultura e Comunicazione di Latina Maurizio Guercio e dell’On. Marco Perissa.

E’ quanto si legge in una nota. All’evento erano presenti in collegamento, spiega la nota, anche il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Giovanni Donzelli, e il senatore Lucio Malan, presidente del Gruppo FdI al Senato.

“Dopo il risultato straordinario delle politiche e delle regionali – prosegue Trancassini – abbiamo un’altra sfida da vincere: quella di chiudere la nostra filiera istituzionale a cui manca un tassello per lavorare in sinergia con i nostri territori e le nostre comunità. Dopo il Governo e la Regione, infatti, occorre conquistare anche il Comune ed è proprio per questo che oggi inizia una nuova campagna elettorale: insieme scriveremo una pagina bellissima della nostra storia”.

“Matilde è un medico, una militante attenta e un’amministratrice preparata che da 40 anni lavora per la sua città – conclude Trancassini – Con la sua candidatura vogliamo restituire a Latina un sindaco che rimetta al centro della sua agenda la politica e le istanze dei cittadini per iniziare a correre come farà Regione Lazio”. (Com/Mtr/ Dire)

