Latina, maxi intervento contro le zanzare: disinfestazione adulticida straordinaria il 30 luglio

Disinfestazione: orario, aree interessate e motivazioni

Una nuova disinfestazione adulticida è in programma a Latina mercoledì 30 luglio, con inizio dalle ore 23:00 e proseguimento fino alle 5:00 del mattino di giovedì 31. L'intervento, predisposto su segnalazione della ASL locale, si inserisce come misura straordinaria e integrativa rispetto agli interventi già pianificati nei giorni successivi, con l'obiettivo di contenere efficacemente la proliferazione delle zanzare in aree urbane ad alta densità.

Il trattamento verrà effettuato mediante l’uso di nebulizzatori, una modalità che consente la diffusione uniforme dei prodotti adulticidi su superfici esterne, garantendo una maggiore efficacia nelle ore notturne, quando l’attività degli insetti è più intensa.

Le vie coinvolte nel trattamento straordinario

L’operazione interesserà in particolare una serie di zone residenziali e ad alta frequentazione del capoluogo pontino. Di seguito l’elenco completo delle strade coinvolte:

Via Aldo Moro (nel tratto compreso tra via Monti Lepini e la rotatoria del Parco San Pio)

Via Eusebio Poli

Via Attilio Stocchi

Via Angelo D’Achille

Via IV Novembre

Via Alcide De Gasperi

Via Carlo Treves

Via Monti Lepini (da via Buozzi a via Treves)

Via Enrico De Nicola

Via Bruno Buozzi

Via Latina (in località Cerciabella)

Via delle Azalee

La scelta delle aree risponde a valutazioni tecniche basate su segnalazioni e dati forniti dalla Asl di Latina, che ha rilevato la necessità di rafforzare il contrasto alla presenza di insetti adulti – in particolare zanzare – in quartieri particolarmente esposti e popolosi.

Raccomandazioni per i cittadini: cosa fare prima, durante e dopo il trattamento

In vista della disinfestazione, il Comune invita la cittadinanza a osservare alcune semplici ma fondamentali precauzioni, atte a evitare esposizioni accidentali ai prodotti impiegati durante l’intervento:

Non lasciare alimenti o indumenti all’aperto

Tenere porte e finestre ben chiuse durante l’orario di trattamento

Ritirare eventuali giochi per bambini presenti nei giardini o nei balconi

Proteggere animali domestici, in particolare quelli con accesso a ricoveri o abbeveratoi esterni

L’uso del nebulizzatore, pur essendo meno invasivo rispetto ad altri metodi di disinfestazione, implica comunque la diffusione di sostanze chimiche in ambiente esterno. Per questo motivo è essenziale seguire scrupolosamente le istruzioni fornite.

Altri due interventi in programma ad agosto

L’intervento del 30 luglio non sarà isolato. Il Comune di Latina ha già calendarizzato ulteriori disinfestazioni adulticide su scala comunale nelle giornate di:

Giovedì 7 agosto

Giovedì 21 agosto

Queste operazioni interesseranno l’intero territorio cittadino, con una copertura capillare che mira a ridurre significativamente la presenza di insetti nelle aree urbane, soprattutto durante le settimane più calde dell’estate, notoriamente favorevoli alla riproduzione delle zanzare.

Una strategia integrata contro le infestazioni estive

La campagna di disinfestazione in corso non è soltanto una risposta emergenziale, ma si inserisce in una strategia di contrasto più ampia che punta a limitare le condizioni favorevoli alla proliferazione degli insetti vettori, anche alla luce del cambiamento climatico e dell'allungamento della stagione calda.

Accanto agli interventi adulticidi, proseguono anche le attività larvicide e di monitoraggio delle aree a rischio, in collaborazione con la ASL e con aziende specializzate. Il piano prevede un costante aggiornamento in base ai rilievi entomologici e alle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Prevenzione

La disinfestazione del 30 luglio rappresenta una misura puntuale ma significativa, che si affianca agli interventi programmati e richiama l'attenzione della cittadinanza sull'importanza della collaborazione. Evitare ristagni d'acqua, segnalare tempestivamente focolai di infestazione e rispettare le indicazioni diffuse dal Comune sono comportamenti fondamentali per garantire l'efficacia dell'intervento e la tutela della salute pubblica.

© Riproduzione riservata