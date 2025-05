Latina, molestie tra le forze dell’ordine: una giovane carabiniera accusa il collega

In una storia che sconvolge per la sua drammaticità, proprio perché coinvolge rappresentanti delle forze dell’ordine, una giovane carabiniera ha deciso di portare in tribunale un suo collega, accusandolo di averla più volte molestata e minacciata durante i servizi di pattuglia in auto. E’ una notizia che sta facendo il giro delle testate e che è partita dal giornale pontino ‘Latina Oggi. Secondo quanto riportato, gli episodi di molestia sarebbero avvenuti durante i servizi condivisi in auto, quando il collega avrebbe fatto più volte avances non desiderate. In una circostanza in particolare, l’imputato le avrebbe addirittura posato una mano sulla coscia, ignorando le ripetute richieste di smettere da parte della donna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una testimonianza pesante

L'udienza, tenutasi al Tribunale di Latina, è stata condotta a porte chiuse e con la presenza di un paravento a protezione della presunta vittima, su sua specifica richiesta. La giovane carabiniera ha descritto messaggi insistenti e proposte di rapporti sessuali ricevuti sul suo cellulare, seguiti da comportamenti punitivi al suo rifiuto, come l'ignorare il saluto o sbatterle contro il mitra. Durante l'udienza, la militare ha chiesto di non incrociare lo sguardo dell'imputato, segnale evidente del suo stato di stress e ansia, notati e prontamente riscontrati anche dalla sua comandante, la quale ha avviato il procedimento d'ufficio.

La difesa dell’accusato

La difesa dell'accusato ha invece cercato di mettere in discussione la coerenza del comportamento della presunta vittima, evidenziando la mancanza di una denuncia formale e la presenza di messaggi affettuosi inviati al collega, successivamente rimossi. Il processo è stato quindi aggiornato all'11 settembre: in quella data, verrà ascoltata la comandante che ha avviato il procedimento. Il caso, per la sua particolare gravità e delicatezza, porta ancora una volta alla luce la dura realtà delle molestie sui luoghi di lavoro.

