Latina, nuovo look per il capolinea Cotral di via Cervone

Una svolta attesa da anni: riqualificare per ripristino dignità

Per chi quotidianamente prende un autobus a Latina, via Vittorio Cervone è un punto di passaggio imprescindibile. È lì che studenti, pendolari e cittadini attendono le corse Cotral, spesso in condizioni che, fino ad oggi, hanno fatto discutere più per incuria e disservizi che per efficienza. Ora, però, qualcosa si muove davvero: è stato presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione della stazione delle autolinee, frutto di una collaborazione concreta tra Comune di Latina, Regione Lazio e Cotral Spa.

Un accordo, quello sottoscritto nel corso della conferenza stampa tenutasi in Municipio, che mette fine a una lunga fase di stallo e apre una nuova prospettiva per uno snodo nevralgico della mobilità intercomunale e regionale. La vera novità non è solo nell’investimento – circa 400mila euro – ma nella visione condivisa tra enti, nella volontà di risolvere una situazione cronica di degrado con interventi mirati e sostenibili.

Cosa prevede il progetto: servizi, sicurezza e un’area ripensata

Nel dettaglio, Cotral prenderà in concessione alcuni locali all’interno di un immobile di proprietà comunale per realizzare una vera e propria infrastruttura di supporto al servizio. Una sala d’attesa per i passeggeri, spazi per il personale viaggiante, servizi igienici accessibili e funzionali, ma anche nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza. A beneficiarne non saranno solo gli utenti, ma anche gli autisti e tutto il personale coinvolto nel trasporto pubblico.

Non è un maquillage: le pertinenze esterne verranno ristrutturate, le sedute saranno sostituite, verranno installate prese per la ricarica dei dispositivi e sarà attivata una rete Wi-Fi. Un intervento che risponde a esigenze pratiche, tangibili, spesso segnalate dagli stessi utenti. E che ha come obiettivo primario non solo il decoro urbano, ma la percezione di sicurezza in uno spazio pubblico finora poco curato.

Un modello di collaborazione istituzionale

Dietro il progetto c’è un lavoro di concertazione amministrativa che ha richiesto tempo e determinazione. La sindaca Matilde Celentano ha sottolineato come questa intesa sia stata resa possibile da un dialogo riallacciato con decisione, dopo anni di interlocuzioni incomplete. Il risultato è un protocollo d’intesa che mette nero su bianco una gestione ventennale da parte di Cotral, un fronte di investimenti interamente a carico dell’azienda.

L’assessore comunale ai Trasporti, Gianluca Di Cocco, ha colto l’occasione per sottolineare come questo primo passo possa aprire uno scenario più ampi: il progetto delle autolinee, infatti, potrebbe diventare un modello replicabile anche per la riqualificazione delle pensiline e per l’integrazione con il trasporto urbano locale.

L’assessore regionale Fabrizio Ghera ha invece ricordato quanto la rigenerazione degli snodi del trasporto pubblico sia una priorità strategica per la Regione,specie nei territori dove l’autobus resta uno dei principali strumenti di mobilità. Un punto di vista ribadito dal presidente di Cotral, Manolo Cipolla, che ha parlato di un investimento con un impatto diretto sulla qualità della vita, non solo per i viaggiatori ma anche per i dipendenti.

Una riqualificazione che guarda anche al sociale

Il capolinea di via Cervone, per sua natura, è molto più di un’infrastruttura: è un punto di contatto quotidiano tra il territorio e il sistema regionale. La sua condizione raccontava da tempo una fragilità che andava oltre l’aspetto logistico. Ridare funzionalità e decoro a questo spazio significa restituire fiducia a chi lo attraversa ogni giorno. Il fatto che tutto questo sta avvenendo attraverso risorse dirette dell’azienda pubblica, in sinergia con enti locali e Regione, è un segnale importante.

Si tratta di un investimento che, seppur circoscritto, ha il potenziale per generare effetti positivi a catena: maggiore fruibilità, minori atti vandalici, un utilizzo più consapevole degli spazi pubblici. Il protocollo firmato è quindi molto più che una formalità amministrativa. È un atto concreto che punta a ricucire uno strappo tra cittadini e servizio pubblico, attraverso un gesto semplice ma potente: prendersi cura di un luogo che da troppo tempo era rimasto in attesa di attenzione.

