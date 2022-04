Latina, otto arresti per droga ed estorsione con metodo mafioso

Dalle prime luci dell’alba di oggi, 20 aprile, i carabinieri stanno eseguendo un blitz nella città di Latina con otto arresti su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Roma.

Latina, arresti su disposizione dell’Antimafia di Roma

Sta lavorando il nucleo investigativo del reparto operativo dei carabinieri di Latina, coadiuvato nella fase operativa dal raggruppamento aeromobile di Pratica di mare, dal Nucleo cinofili di Ponte Galeria e dalla squadra mobile di Latina. Il carcere di Latina

Un elicottero dei carabinieri ha sorvolato in particolare la zona delle “vele”, in Q4. Otto le persone finite agli arresti, a vario titolo per spaccio di droga, lesioni personali e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I carabinieri hanno però arrestato solo sette persone, un ottavo provvedimento è in corso di notifica da parte della polizia.

Il reato di estorsione

La legge italiana punisce il reato di estorsione con l’art. 629 c.p. secondo il quale

“1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.

