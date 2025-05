Latina, paura nel cuore della città: pacco bomba pronto a esplodere tra i negozi di via Matteotti

Un normale giorno di shopping si è trasformato in un incubo per gli abitanti e i commercianti di via Matteotti, nel cuore di Latina, quando un pacco sospetto è stato rilevato sul marciapiede. Per un po’, il battito del cuore della città è sembrato fermarsi: la scoperta choccante è stata che il pacco conteneva una bomba in procinto di esplodere.

Paura palpabile e solerzia delle forze dell’ordine

L’allarme è stato dato immediatamente alla numero 112. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. Si è trattato di una mattinata di terrore nel capoluogo pontino. Un’intera zona è stata transennata ed evacuata per garantire la sicurezza dei cittadini. In queste ore di apprensione, mentre le autorità competenti esaminavano la situazione, il quotidiano della città ha preso una piega inaspettata e tesa.

Squadra di artificeri in azione

Con l’ordigno identificato, la squadra di artificieri è scesa in campo per neutralizzare la minaccia. L’operazione è stata condotta a Foce Verde, lontano dalle strade trafficate e dai negozi affollati.

Indagini in corso

Sul caso stanno indagando i carabinieri che cercheranno di rintracciare i responsabili di tale azione criminale. Attualmente non ci sono segnalazioni di feriti, ma il pericolo rappresentato dalla presenza di questo ordigno ha indubbiamente scosso la comunità di Latina.

Tutti aspettano con ansia che si faccia chiarezza sulla questione. Chi potrebbe aver posizionato una bomba in una via così frequentata? Quali potrebbero essere le motivazioni? Queste sono solo alcune delle domande che le indagini mireranno a rispondere.

