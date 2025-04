Un gesto che ferisce più delle cose rubate

Ci sono episodi che, per quanto “piccoli” possono apparire nel bilancio della criminalità comune, lasciano dietro di sé uno strascico ben più profondo di ciò che l’inventario riesce a raccontare. È il caso del furto ai danni della scuola materna Valentina Ciancarelli di Latina Scalo, avvenuto probabilmente nella notte tra il 7 e l’8 aprile, e scoperto solo la mattina successiva. Non parliamo solo di tablet, una macchina, una GoPro e qualche scatola fotografica di dolci pasquali. Parliamo di un atto che ha violato un luogo simbolico: quello dove ogni giorno si costruisce fiducia, si coltivano relazioni umane e si piantano i semi della cittadinanza futura.

Il sopralluogo delle istituzioni: presenza, ascolto, responsabilità

A sottolineare la gravità e la delicatezza dell’accaduto, nella stessa giornata del ritrovamento sono intervenuti il ​​sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone e il consigliere comunale Mauro Anzalone, presidente della commissione istruzione Pubblica. La visita presso il plesso di viale della Stazione non è stata solo un atto formale: ha rappresentato un gesto concreto di vicinanza a una comunità educante ferita.

Ad accoglierli è stata l’insegnante Francesca Di Rauso, responsabile della scuola, che ha guidato il sopralluogo tra le aule violate e i volti dei bambini ancora impegnati nelle attività didattiche. È in quei corridoi, tra banchi e disegni colorati, che il contrasto tra l’innocenza del mondo infantile e l’irruzione di un gesto tanto codardo si è fatto più palpabile.

La dinamica: una finestra, un varco, un danno educativo

Stando alle prime ricostruzioni, gli ignoti si sarebbero introdotti da una finestra posta sul retro dell’edificio, probabilmente approfittando delle ore notturne e dell’assenza di sistemi di allarme visibili. Il bottino, apparentemente modesto dal punto di vista economico, ha però un peso specifico enorme per chi lavora ogni giorno nella didattica della prima infanzia.

I dispositivi rubati – cinque tablet, una macchina fotografica e una videocamera GoPro – non erano gadget, ma strumenti funzionali al lavoro educativo: servivano per documentare, per creare contenuti, per coinvolgere i piccoli alunni in progetti multimediali, per costruire un ponte tra scuola e famiglia. E poi i dolci: cioccolatini e caramelle preparati per la Pasqua, pronti per essere donati ai bambini. Piccoli gesti che parlano di cura e di comunità, diventati improvvisamente oggetto di scempio. Scuola materna Ciancarelli

Quando il furto diventa un attacco alla comunità

Il sindaco Celentano, durante il sopralluogo, ha parlato di un atto “vile e inaccettabile”. Ed è difficile trovare parole migliori. Rubare da una scuola materna non è solo togliere degli oggetti: è intaccare la fiducia che tiene insieme genitori, educatrici, istituzioni e bambini. È minare la percezione di sicurezza in un luogo che, per definizione, dovrebbe essere inviolabile. Ecco perché la reazione delle istituzioni non può limitarsi a una condanna di rito.

L’assessore Tesone e il consigliere Anzalone, presenti al sopralluogo, hanno confermato l’impegno dell’amministrazione per il ripristino immediato del materiale rubato e per il rafforzamento delle misure di sicurezza. Una risposta che va nella giusta direzione, ma che apre anche a una riflessione più ampia.

Un problema culturale, prima ancora che criminale

Il furto alla Ciancarelli non è un caso isolato. Episodi simili si moltiplicano su tutto il territorio nazionale, spesso in silenzio, senza clamore mediatico. Sono segnali di un disagio sociale che va oltre la cronaca nera. C’è una frattura crescente tra chi abita le istituzioni educative – insegnanti, genitori, bambini – e una parte di società che, per rabbia o disperazione, arriva a colpire proprio i luoghi da cui dovrebbe provenire la speranza di riscatto. Qui non c’è solo un problema di sicurezza, ma di cultura civica. Di appartenenza. Di empatia. Chi ruba a una scuola dell’infanzia ruba a se stesso, al proprio futuro, alla propria comunità.

E ci ricorda, con brutalità, che il lavoro educativo non si può mai dare per scontato: va difeso, curato, protetto.

Ripartire dal senso di comunità

Se c’è un aspetto positivo in questa vicenda, è la reazione immediata e compatta di chi ha a cuore il destino dei più piccoli. L’assessore Tesone e il consigliere Anzalone, presenti al sopralluogo, hanno confermato l’impegno dell’amministrazione per il ripristino immediato del materiale rubato e per il rafforzamento delle misure di sicurezza. Una risposta che va nella giusta direzione, ma che apre anche a una riflessione più ampia.

Un problema culturale, prima ancora che criminale. Perché il danno più grande non è il tablet mancante, ma il rischio che un bambino possa pensare che tutto questo sia normale. E allora sì, la nostra risposta deve essere forte. Ma soprattutto deve essere collettivo.

© Riproduzione riservata