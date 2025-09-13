Latina, scuole chiuse il 15 settembre dalle ore 14 per sospensione servizio idrico

Il Comune di Latina ha disposto la chiusura anticipata degli istituti scolastici per il pomeriggio di lunedì 15 settembre 2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Scuole chiuse dalle 14 del 15 settembre: Ordinanza del Sindaco

Con un’ordinanza firmata dal Sindaco, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili comunali interromperanno le attività alle ore 14:00 a causa della sospensione del servizio idrico programmata da AcquaLatina SpA.

Zone del territorio di Latina escluse dall’ordinanza

La decisione non riguarda l’intero territorio comunale. Restano esclusi dalla misura Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Borgo Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora, zone non interessate dall’intervento sulla condotta adduttrice.

Motivi sospensione servizio idrico

La società AcquaLatina SpA ha comunicato con nota ufficiale del 13 settembre (prot. n. 11431) che, a partire dalle ore 14:00 del 15 settembre, il servizio idrico sarà interrotto per consentire lavori urgenti e già programmati sulla rete di distribuzione che alimenta diversi Comuni, compreso il capoluogo pontino.

L’intervento, necessario per la manutenzione della condotta principale, comporta l’impossibilità di garantire la regolare fornitura di acqua nelle scuole del territorio comunale di Latina. Da qui la valutazione del Sindaco, che ha ritenuto indispensabile adottare un provvedimento volto a tutelare la salute pubblica e a garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico.

Scuole chiuse per garantire igiene e sicurezza

L'ordinanza precisa che, a partire dalle 14:00, non sussistono le condizioni igienico-sanitarie per mantenere aperti gli istituti scolastici. L'assenza di acqua corrente impedisce infatti lo svolgimento regolare delle attività pomeridiane, rendendo difficile assicurare standard minimi di igiene e sicurezza.

La misura riguarda tutte le scuole, dagli asili nido comunali fino agli istituti superiori, e resterà in vigore per l’intero pomeriggio del 15 settembre. La sospensione si configura quindi come una chiusura parziale della giornata scolastica, limitata alle ore successive all’interruzione del servizio idrico.

Possibili eccezioni

Il provvedimento lascia ai dirigenti scolastici un margine di autonomia. In presenza di sistemi alternativi di approvvigionamento idrico – come serbatoi, cisterne o rifornimenti tramite autobotte – le scuole potranno proseguire le attività anche nel pomeriggio, purché siano garantite condizioni di sicurezza per studenti e personale.

Questa clausola, prevista dall’ordinanza, consente ai plessi meglio attrezzati di valutare soluzioni che evitino la chiusura, riducendo l’impatto sugli studenti e sulle famiglie.

Riferimenti normativi

La decisione del Sindaco richiama le norme che regolano i poteri di ordinanza in caso di emergenze locali. In particolare, gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 attribuiscono al primo cittadino la facoltà di adottare misure urgenti per fronteggiare situazioni che incidono sulla salute pubblica e sull’incolumità dei cittadini.

L’interruzione del servizio idrico è stata ritenuta incompatibile con il normale svolgimento delle attività scolastiche, per questo si è proceduto con un’ordinanza contingibile e urgente.

Comunicazioni istituzionali

La disposizione è stata trasmessa agli uffici e agli enti competenti: il V Dipartimento – Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Latina, l’Ufficio Scolastico Provinciale e quello Regionale per il Lazio, oltre alle segreterie delle scuole interessate.

Sono stati informati anche la Prefettura, la Questura, il Comando della Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Provincia di Latina, a conferma della rilevanza organizzativa e del coordinamento necessario per gestire la chiusura pomeridiana delle scuole.

Impatto sulla comunità scolastica

La chiusura anticipata riguarda migliaia di studenti e famiglie. La decisione comporta inevitabili disagi, soprattutto per chi ha impegni lavorativi nel pomeriggio. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha ritenuto prioritario tutelare le condizioni igienico-sanitarie negli istituti, considerando l’impossibilità di mantenere un ambiente sicuro senza acqua corrente.

L’eccezione per i plessi con sistemi alternativi di approvvigionamento potrebbe attenuare i disagi in alcune zone, ma per la maggior parte delle scuole del capoluogo pontino le attività si interromperanno alle 14:00.