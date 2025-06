Latina, sgominata rete criminale che operava anche all’estero: sedici arresti

Una tonnellata e mezza di droga, 16 arresti, sequestri milionari e perfino due agenti della Polizia di Stato finiti sotto accusa. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato alla disarticolazione di un vasto sodalizio criminale dedito all’importazione e allo spaccio di stupefacenti tra Spagna, Marocco e il territorio laziale, con particolare incidenza nelle province di Roma e Latina.

Sequestro di droga a Latina, coinvolti anche alcuni membri della polizia

Le indagini, condotte dagli uomini del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, si sono concentrate su un gruppo composto prevalentemente da cittadini di origine marocchina, attivo soprattutto nei quartieri romani di Casal Boccone e Fonte Meravigliosa. Il loro modus operandi era quello di importare, attraverso viaggi su gomma ben camuffati, importanti quantità di hashish e marijuana direttamente dalla penisola iberica e dal Nord Africa, per poi smistarle su più livelli nel mercato dello spaccio laziale.

L'organizzazione si avvaleva di contatti ben radicati con i fornitori stranieri e operava con una struttura gerarchica estremamente rigida. Una "cassa comune" garantiva pagamenti agli affiliati, copertura legale in caso di arresti e anche il supporto logistico in caso di problemi con le forze dell'ordine. Il carico importato – circa 1,4 tonnellate di droga in pochi mesi – veniva custodito in depositi sicuri prima di essere ridistribuito ad altri trafficanti attivi in diverse zone di Roma, tra cui Don Bosco, Alessandrino, Pigneto, Spinaceto, Capannelle, e nei territori limitrofi, inclusa la provincia di Latina.

Il gruppo si distingueva anche per un uso sofisticato della tecnologia, come telefoni criptati e veicoli con doppi fondi. Durante l'attività investigativa, sono stati sequestrati oltre 660 kg di hashish e più di 50 kg di marijuana, con due arresti in flagranza di reato.

L'aspetto più inquietante dell'indagine riguarda il coinvolgimento diretto di appartenenti alla Polizia di Stato. Tra questi, un vice ispettore del commissariato San Lorenzo, ora in carcere, e un sovrintendente capo, finito agli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati di essersi appropriati di oltre 70 chili di hashish durante operazioni di perquisizione, presumibilmente per rivenderli o reinserirli nei canali criminali. Altri agenti, pur non sottoposti a misure cautelari, risultano indagati per omissioni nei controlli e altri comportamenti collusivi. Un colpo durissimo per l'immagine delle forze dell'ordine, al quale il Questore di Roma ha risposto con immediate sospensioni cautelari dal servizio, segnalando la necessità di "trasparenza e fedeltà ai valori della Polizia di Stato".

