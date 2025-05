Latina, spiagge affittate dai concessionari a società fantasma

Un mare di contraddizioni

Latina, con le sue acque cristalline e le spiagge premiate con la bandiera blu, nasconde un lato meno luminoso che riguarda chi lavora dietro le quinte di questo paradiso balneare. La Uiltucs, il sindacato che si occupa dei lavoratori del turismo e del commercio, ha acceso i riflettori su una situazione che sta diventando sempre più insostenibile: le concessioni balneari vengono spesso affittate a società che esistono solo sulla carta, lasciando i lavoratori in balia di condizioni contrattuali precarie.

Concessioni e società fantasma

Il fenomeno delle concessioni balneari gestite da società fantasma non è nuovo, ma a Latina sta assumendo proporzioni preoccupanti. Imprenditori con più di una concessione affittano gli stabilimenti a queste entità fittizie, che spesso non rispettano le normative sul lavoro. Questo sistema permette di aggirare le leggi e di sfruttare i lavoratori, che si trovano a operare in condizioni di incertezza e con stipendi che non rispecchiano il loro impegno.

Il grido d’allarme della Uiltucs

La Uiltucs ha denunciato questa situazione, sottolineando come molti lavoratori siano "beffati" da un sistema che non tutela i loro diritti. I bagnini, ad esempio, vengono spesso assunti tramite cooperative che offrono salari bassissimi, ben al di sotto di quanto sarebbe giusto per il lavoro svolto. Questo non solo crea un ambiente di lavoro insoddisfacente, ma mina anche la qualità dei servizi offerti ai turisti.

Un problema che richiede attenzione

La questione delle concessioni balneari e delle condizioni di lavoro nel settore è complessa e richiede un intervento deciso da parte delle autorità competenti. È necessario garantire che le concessioni siano gestite in modo trasparente e che i lavoratori ricevano un trattamento equo. Solo così si potrà assicurare che le spiagge di Latina non siano solo un luogo di bellezza naturale, ma anche un esempio di giustizia sociale.

