Latina, Suio Terme, bimbo di 7 anni annega alle Terme Vescine: indagine sulla piscina

Un sabato di vacanza si è trasformato in tragedia a Suio Terme, nel territorio di Castelforte, dove un bambino di 7 anni arrivato da Roma con la famiglia ha perso la vita nel pomeriggio del 18 aprile all’interno di una piscina delle Terme Vescine. L’allarme è scattato intorno alle 16, con l’intervento dei soccorsi e lunghi tentativi di rianimazione che non sono bastati a salvargli la vita. Sul caso si concentra ora un’indagine che dovrà chiarire se il piccolo sia rimasto bloccato sul fondo della vasca a causa di un bocchettone di aspirazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Castelforte sotto choc, il nodo delle verifiche sulla vasca

La morte del bambino riporta al centro un tema che ogni volta appare insopportabile proprio perché riguarda luoghi pensati per il benessere, il riposo, il tempo libero delle famiglie. Le terme di Suio rappresentano da anni uno dei poli più conosciuti del sud pontino, un’area che vive anche di accoglienza, turismo di prossimità e soggiorni brevi dal Lazio e dalla Campania. Per questo la notizia ha colpito con particolare forza: non si tratta solo di un incidente avvenuto in acqua, ma di un decesso maturato in un contesto che richiama affidabilità, controllo, protezione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I primi accertamenti si stanno concentrando sulla dinamica. L’ipotesi che si affaccia con maggiore insistenza è quella di un risucchio capace di trattenere il bambino sul fondo, impedendogli di riemergere. È un dettaglio tecnico, ma decisivo. Da qui passerà infatti la distinzione fra fatalità, guasto, omissione o eventuale difetto nei sistemi di sicurezza. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i carabinieri hanno avviato gli approfondimenti necessari a ricostruire minuto per minuto ciò che è accaduto nella vasca. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La tragedia di Suio e le domande sulla sicurezza negli impianti termali

Il punto è che episodi di questo tipo non restano mai confinati al dolore privato di una famiglia. Aprono subito una questione pubblica. Una piscina termale non è un semplice specchio d’acqua: è un impianto con regole precise, dispositivi, manutenzioni, controlli, presidi umani. Quando accade una morte, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul funzionamento dell’intera struttura, sulla corretta gestione dei flussi, sulla vigilanza, sulla piena efficienza dei sistemi di aspirazione e drenaggio.

Ed è qui che il caso di Suio assume un peso che va oltre il singolo fatto di cronaca. Se l’ipotesi del bocchettone dovesse trovare conferme, si tornerebbe a discutere di un rischio noto e terribile: quello dei punti di aspirazione che, in determinate condizioni, possono trasformarsi in una trappola. Per le famiglie che frequentano piscine, parchi acquatici e centri termali, la percezione cambia subito. Dove prima c’era solo l’idea del relax, ora si insinua una domanda elementare ma inevitabile: i sistemi sono davvero sicuri in ogni momento della giornata?

I precedenti recenti che rendono il quadro ancora più pesante

A rendere ancora più doloroso il caso di Castelforte è la sua vicinanza con altre tragedie analoghe. Appena una settimana fa, a Pennabilli, un ragazzo di 12 anni è morto dopo essere rimasto incastrato nell’aspirazione di una vasca idromassaggio; l’autopsia ha ricondotto il decesso all’annegamento e l’inchiesta ha portato all’iscrizione di tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Due anni prima, nel Lazio, un altro bambino, Stephan, 8 anni, perse la vita in una piscina termale a Cretone, risucchiato dal sistema di scarico durante le operazioni di svuotamento della vasca.

Non si tratta di episodi identici, e sarà sbagliato sovrapporli senza attendere gli esiti delle verifiche. Però il filo che li lega è evidente: quando l’acqua si combina con apparati tecnici difettosi, attivati impropriamente o non adeguatamente protetti, il margine di reazione si riduce in modo drammatico. Nei casi che coinvolgono bambini questo rischio assume una dimensione ancora più grave, perché bastano pochi secondi e spesso il pericolo non è percepibile dall’esterno.

Annegamenti in Italia, i numeri che impongono attenzione

I dati nazionali aiutano a leggere la portata del problema senza cedere all’emotività del momento. Nel biennio 2024-2025 in Italia si sono registrati 604 decessi per annegamento, 263 nel 2024 e 341 nel 2025. Oltre l’80% delle vittime sono maschi e circa il 23% dei casi riguarda bambini e giovani fino a 24 anni. Sono cifre che mostrano un quadro migliore rispetto a decenni fa, ma ancora lontano da una reale riduzione del rischio in tutte le situazioni di balneazione o permanenza in acqua.

Nel frattempo, fatti come quello di Suio ricordano che la prevenzione non può limitarsi ai comportamenti individuali. Serve la massima attenzione dei gestori, servono verifiche costanti sugli impianti, servono dispositivi efficaci e protocolli rigorosi, soprattutto nei luoghi frequentati da minori. In queste ore, però, prima di ogni altra riflessione, resta il dolore per una famiglia partita da Roma per qualche giorno di riposo e precipitata nel peggiore degli incubi. Castelforte si ritrova ora a fare i conti con una morte che interroga tutti: chi controlla, chi gestisce, chi autorizza e chi affida a questi luoghi il tempo più fragile, quello dei bambini.