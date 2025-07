Tragedia a Foce Verde: sub di Valmontone trovato senza vita vicino agli scogli

Un’uscita in mare si è trasformata in tragedia

A Foce Verde, una tranquilla località balneare nei pressi di Latina, una giornata apparentemente normale si è trasformata in un dramma. Un sub di circa 56 anni è stato trovato privo di vita tra gli scogli. Luigi Tomasi, originario di Valmontone ma residente a Palestrina, era uscito ieri sera (29 giugno) per fare immersioni, insieme ad altri subacquei, come spesso faceva nei suoi momenti liberi, ma qualcosa è andato storto. La moglie, con gli altri sub, non vedendolo tornare all'orario concordato, hanno iniziato a preoccuparsi. Il tempo passava e il suo cellulare continuava a suonare a vuoto. Decisa a non perdere altro tempo prezioso, hanno lanciato l'allarme sperando che il ritardo avesse una spiegazione innocua.

Arrivo dei soccorsi e le prime indagini

Sul luogo sono arrivati rapidamente la polizia e la guardia costiera. Dopo alcune ricerche lungo la costa frastagliata di Foce Verde, gli agenti hanno scoperto il corpo del sub incastrato tra le rocce nei pressi di Torre Astura. Una scena desolante che non lasciava spazio a dubbi sulla gravità della situazione. Il corpo rinvenuto del 56enne presenterebbe una ferita alla testa e la muta da sub lacerata. Le autorità competenti stanno considerando tutte le possibili spiegazioni per comprendere cosa sia realmente accaduto, senza scartare a priori nessuno scenario. Le ferite o i graffi presenti sul corpo, potrebbero essere compatibili con il cozzare del cadavere contro gli scogli.

Cause della morte ancora da chiarire

Attualmente sono in corso accertamenti per determinare con precisione cosa sia accaduto sott'acqua la serata di ieri. Le autorità stanno considerando l'ipotesi di un malore improvviso come causa principale della tragedia. Per fare chiarezza sulla dinamica esatta dei fatti, la salma è stata affidata all'autorità giudiziaria per effettuare l'autopsia. L'esame autoptico determinerà con esattezza la causa del decesso di Luigi Tomasi.

In attesa di risposte dagli esami medici

Mentre la famiglia e gli amici cercano di elaborare questa improvvisa perdita, le città di Valmontone e Palestrina restano in attesa delle conclusioni ufficiali. Una storia che ha lasciato tutti col fiato sospeso e che riporta alla mente l'importanza della sicurezza durante le attività subacquee.

Amministrazione di Valmontone

“Tragedia, ieri sera a Foce Verde dove Luigi Tomasi, 56 anni, valmontonese residente a Palestrina, è stato ritrovato morto qualche ora dopo essersi immerso per un’uscita di pesca subacquea, la sua grande passione.

Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Quel che è certo è che Luigi è stato ritrovato con una ferita alla testa e la muta lacerata. Non è quindi escluso che possa essere stato investito da una barca, incurante delle due boe di segnalazione che era solito utilizzare ogni volta che scendeva in acqua.

Dolore e sconcerto, tra amici e conoscenti, sia a Valmontone che a Palestrina. Dal Sindaco Veronica Bernabei e da tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla moglie Daniela, ai figli Daniele e Gabriele, ai familiari e a tutti coloro che gli volevano bene”, così il messaggio di cordoglio del Sindaco e della Amministrazione comunale di Valmontone postato sulla Pagina Facebook “Città di Valmontone”.

© Riproduzione riservata