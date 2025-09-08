Latina trema: nuove esplosioni scuotono la città. E’ guerra tra i clan per lo spaccio?

Latina è una città che fatica a trovare pace, l’ennesima esplosione ha fatto sussultare gli abitanti. Questa volta il fragore ha scosso via Darsena poco dopo la mezzanotte. Siamo a un passo dal quartiere Gionchetto, una zona periferica che si sta rivelando sempre più al centro di un’escalation di violenza. Solo 24 ore prima, un altro ordigno era esploso nei pressi dei palazzi ‘Arlecchino’, in via Guido Rossa. Le forze dell’ordine stanno cercando connessioni tra questi episodi mentre la città osserva con apprensione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Arsenali nascosti e scenari inquietanti a Latina

I carabinieri, a seguito delle perquisizioni a tappeto dopo i primi attentati, hanno rinvenuto armi e droga: tre pistole con matricola abrasa, 72 cartucce e 25 grammi di cocaina suddivisi in dosi. La sensazione è che i due attentati siano collegati e facciano parte di un più ampio conflitto tra bande per il controllo del mercato della droga nella zona.

Guerra tra clan per lo spaccio o regolamento di conti?

Il sospetto è forte: ci troviamo nel bel mezzo di una guerra non dichiarata tra gruppi criminali per il controllo delle piazze di spaccio. Il potente ordigno artigianale esploso stanotte potrebbe essere stato piazzato come avvertimento diretto a qualcuno. Un uomo noto alle forze dell'ordine vive infatti nell'area danneggiata dalla deflagrazione. Tuttavia, al momento queste rimangono solo supposizioni su cui gli investigatori stanno lavorando senza sosta.

L’appello alla sicurezza della sindaca di Latina Matilde Celentano

Mentre l’ombra della criminalità si allunga su Latina, la sindaca Matilde Celentano ha voluto rassicurare i cittadini ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza. “Contro ogni forma di violenza e criminalità”, ha affermato con forza. Un messaggio chiaro in un momento in cui l’allerta sociale è ai massimi livelli e la città chiede risposte concrete per tornare alla normalità.