Latina, un milione e mezzo per potenziare la sicurezza informatica del Comune

In un contesto sempre più interconnesso, in cui ogni clic può diventare un varco per intrusioni indesiderate, la protezione dei dati pubblici è ormai una questione centrale per ogni amministrazione. È in quest’ottica che il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento significativo, pari a 1,5 milioni di euro, destinato a rafforzare la propria sicurezza informatica. Un investimento reso possibile grazie al PNRR, e più precisamente all’Investimento 1.5 “Cybersecurity”, promosso dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Dipartimento per la Trasformazione digitale.

A guidare il progetto sarà il servizio URP e Innovazione digitale del Comune, che coordinerà un percorso articolato e concreto con l’obiettivo di tutelare i sistemi informativi dell’ente e, di conseguenza, i dati dei cittadini.

Dal rischio alla resilienza: perché proteggere i dati pubblici è diventata una priorità

Latina, come molte realtà pubbliche locali, è immersa in una transizione digitale che comporta nuove opportunità ma anche nuove vulnerabilità. Le minacce informatiche – un tempo circoscritte al mondo privato o a realtà di alto profilo – oggi colpiscono sempre più spesso le amministrazioni locali. Sistemi obsoleti, software non aggiornati, formazione del personale non omogenea: bastano piccoli varchi per trasformare un’infrastruttura digitale in un obiettivo facile.

L’assessore all’Innovazione digitale Francesca Tesone lo sottolinea con chiarezza: “La sicurezza digitale non è più un tema solo tecnico: riguarda direttamente la qualità dei servizi pubblici e la fiducia dei cittadini”. In altre parole, quando un sistema informatico comunale viene compromesso, non è solo un attacco tecnologico, ma un’interruzione del patto di fiducia tra cittadino e istituzione. I disservizi che ne derivano – dalla mancata accessibilità ai servizi online alla possibile sottrazione di dati personali – hanno impatti reali sulla quotidianità delle persone.

Analisi, formazione, protezione: una strategia a più livelli

Il progetto non si limiterà all’installazione di nuove misure di protezione. Come spiega l’assessore Tesone, il primo passo sarà “un’analisi approfondita dello stato attuale della sicurezza informatica del Comune”. Questa fase diagnostica è fondamentale: serve a identificare i punti deboli dell’ecosistema digitale comunale, dalla configurazione delle reti alla qualità delle password, dalla protezione dei database alla preparazione dei dipendenti.

Solo sulla base di una conoscenza chiara dello stato dell’arte sarà possibile definire un piano di intervento mirato. La logica è quella della resilienza, cioè della capacità di resistere e reagire alle minacce, più che quella della sola difesa. La formazione del personale, in questo contesto, non è un accessorio ma una leva decisiva: spesso gli attacchi informatici sfruttano proprio le vulnerabilità umane, come il phishing o l’apertura di allegati malevoli.

Il Comune organizzerà cicli di incontri e aggiornamenti periodici per accompagnare tutto il personale in questo processo. Un approccio inclusivo e trasversale, che non riguarda solo i tecnici, ma ogni settore dell’amministrazione, perché la sicurezza informatica è oggi una responsabilità condivisa.

Un progetto nel solco delle normative europee e nazionali

L’iniziativa di Latina non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio. Le normative europee – dal GDPR alla direttiva NIS2 – impongono a tutte le pubbliche amministrazioni di adeguarsi a standard elevati in materia di sicurezza digitale. L’Italia, attraverso il PNRR e l’azione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha rafforzato il proprio impegno per ridurre il divario tra territori e rendere più omogenea la qualità della difesa informatica sul piano nazionale.

Il Comune di Latina, con questo finanziamento, si posiziona come una delle realtà locali più attive nel recepire e tradurre in azione questi obiettivi. Non si tratta solo di un adeguamento formale, ma di una vera trasformazione culturale del modo in cui si concepiscono i servizi digitali.

Fiducia, trasparenza e innovazione: le sfide di un’amministrazione moderna

L’innovazione non è solo una questione di tecnologia, ma anche di trasparenza e fiducia. Rafforzare la cybersicurezza significa anche garantire al cittadino che i propri dati siano trattati con rispetto, che i servizi online funzionino in modo affidabile, che le informazioni personali non finiscano in mani sbagliate. In una fase storica in cui il rapporto tra istituzioni e cittadini è fragile e spesso sotto pressione, questa garanzia è più che mai preziosa.

Latina compie dunque un passo importante verso un’amministrazione più moderna, più sicura, più vicina. Non con annunci roboanti, ma con scelte tecniche, pianificazione e attenzione alle persone. È su questa strada che si costruisce una pubblica amministrazione capace di affrontare il presente e prepararsi al futuro, dove ogni accesso digitale possa diventare un gesto consapevole e protetto.

