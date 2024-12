Latina: una spiaggia accessibile alle disabilità sul lungomare, si può

Un nuovo passo avanti verso l’inclusività e l’accessibilità è stato compiuto dal Comune di Latina, che ha approvato una delibera di giunta finalizzata alla realizzazione di una spiaggia attrezzata per persone con disabilità. L’iniziativa rientra in un progetto di sviluppo della blue economy sostenuto dalla Regione Lazio, a cui il Comune parteciperà per ottenere il cofinanziamento necessario.

La spiaggia sorgerà sul tratto “B” del lungomare di Latina, nella fascia compresa tra Capoportiere e Rio Martino, con l’obiettivo di garantire la piena fruibilità del litorale a tutte le persone con disabilità motorie e sensoriali.

L’assessore al demanio marittimo Gianluca Di Cocco, promotore dell’iniziativa, ha spiegato i dettagli del progetto, definendolo non solo un’opera importante dal punto di vista economico, ma soprattutto un modello di accessibilità e inclusività replicabile su tutto il litorale laziale.

Il progetto del Comune di Latina prevede la creazione di una vera e propria oasi di accessibilità e sicurezza per le persone con disabilità. La spiaggia sarà dotata di infrastrutture e servizi innovativi, progettati per garantire una fruizione in totale autonomia e sicurezza.

Le caratteristiche della spiaggia

Le principali caratteristiche della spiaggia attrezzata includono:

Accesso facilitato all’arenile : verrà realizzata una rampa di accesso specifica, con il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture esistenti, per consentire l’ingresso anche a chi utilizza sedie a rotelle;

: verrà realizzata una specifica, con il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture esistenti, per consentire l’ingresso anche a chi utilizza sedie a rotelle; Camminamenti in materiale ecocompatibile : saranno installati percorsi su sabbia, accessibili anche per le persone con disabilità visiva, grazie a dispositivi tattili e segnali guida per ipovedenti;

: saranno installati percorsi su sabbia, accessibili anche per le persone con disabilità visiva, grazie a dispositivi tattili e segnali guida per ipovedenti; Postazioni ombrellone dedicate : la spiaggia sarà dotata di otto postazioni attrezzate con ombrelloni , riservate esclusivamente alle persone con disabilità e alle loro famiglie o accompagnatori;

: la spiaggia sarà dotata di , riservate esclusivamente alle persone con disabilità e alle loro famiglie o accompagnatori; Servizi di balneazione assistita : saranno posizionate otto sedie job , carrozzine galleggianti progettate per consentire l’ingresso in acqua delle persone con disabilità motorie. Questi dispositivi sono realizzati in materiale anti-corrosione e sono resistenti all’acqua salata, garantendo sicurezza e praticità;

: saranno posizionate , carrozzine galleggianti progettate per consentire l’ingresso in acqua delle persone con disabilità motorie. Questi dispositivi sono realizzati in materiale anti-corrosione e sono resistenti all’acqua salata, garantendo sicurezza e praticità; Spogliatoi e depositi : saranno realizzati due spogliatoi , un deposito per gli ombrelloni e due aree di deposito per le sedie job , in modo da garantire ordine e igiene;

: saranno realizzati , un e , in modo da garantire ordine e igiene; Servizi igienici dedicati : saranno installati due bagni chimici accessibili a persone con disabilità, progettati per garantire una facile fruizione;

: saranno installati a persone con disabilità, progettati per garantire una facile fruizione; Dispositivo Seatrac per l’accesso autonomo al mare : il Seatrac è uno strumento tecnologico innovativo, unico nel suo genere, che consente alle persone con mobilità ridotta di entrare in acqua in totale autonomia. Attraverso un sistema di binari e una sedia mobile, le persone con disabilità possono accedere al mare in sicurezza, senza necessità di assistenza diretta;

: il è uno strumento tecnologico innovativo, unico nel suo genere, che consente alle persone con mobilità ridotta di entrare in acqua in totale autonomia. Attraverso un sistema di binari e una sedia mobile, le persone con disabilità possono accedere al mare in sicurezza, senza necessità di assistenza diretta; Defibrillatore e primo soccorso: la postazione sarà dotata di un defibrillatore e di un kit di pronto soccorso per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, in linea con le normative sanitarie.

Celentano: “Simbolo di inclusione e pari opportunità”

Per garantire un’esperienza di balneazione sicura e serena, il progetto prevede anche la presenza costante di personale di salvataggio e assistenza. Verrà allestita una postazione di salvataggio con un bagnino abilitato e un’unità di supporto al servizio di assistenza, che sarà attrezzata con tutti gli strumenti necessari, incluse sedie job, camminamenti e dispositivi per la mobilità autonoma.

“Le attività di assistenza e salvataggio saranno garantite da personale con regolare brevetto di salvamento e da operatori specializzati nel supporto alle persone con disabilità”, ha spiegato l’assessore Di Cocco. La segnaletica di sicurezza balneare sarà potenziata, così come la manutenzione continua degli accessi e delle infrastrutture esistenti.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Regione Lazio, che attraverso il Programma FESR 2021-2027 ha garantito il cofinanziamento delle opere necessarie. La presenza di strutture e servizi accessibili è considerata un elemento strategico per lo sviluppo della blue economy e del turismo inclusivo, obiettivi centrali per la Regione Lazio.

La Sindaca Matilde Celentano ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire un diritto fondamentale di accesso al mare per tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche o motorie. “Questa non è solo una spiaggia. È un simbolo di inclusione e di pari opportunità. Siamo fieri di essere pionieri di un modello replicabile anche in altre aree del nostro litorale”, ha sottolineato la sindaca.