Latina, Valmontorio riapre al pubblico: accesso libero alla spiaggia dal 28 luglio dopo anni di attesa

Il litorale torna alla collettività

Dopo anni di inaccessibilità per esigenze militari, la spiaggia di Valmontorio sarà nuovamente fruibile dai cittadini. La giunta comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano ha approvato la delibera che ufficializza la riapertura, ponendo fine a un lungo periodo di attesa. L'atto, predisposto su proposta dell'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, è propedeutico alla firma dell'accordo con l'Amministrazione della Difesa, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Latina, che avverrà tramite la Direzione Nazionale degli Armamenti Terrestri e l'8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari.

Il tratto di spiaggia interessato, finora soggetto a vincoli militari, sarà restituito alla fruizione pubblica a partire da lunedì 28 luglio. L’apertura sarà garantita fino alla fine del mese di agosto, salvo diverse esigenze operative dell’Esercito Italiano, con accesso libero e gratuito.

Volontari Protezione Civile

In vista dell’apertura, il Comune ha previsto una serie di misure logistiche e funzionali per garantire la sicurezza e la fruibilità dell’area. La spiaggia sarà dotata di isole ecologiche, servizi igienici, cartellonistica informativa e prescrittiva. L’ingresso sarà regolato da cancelli, con apertura alle ore 8:30 e chiusura alle 19:00, attività affidata ai volontari della Protezione Civile. Il loro coinvolgimento si inserisce in un più ampio modello gestionale partecipato, che punta a una fruizione del litorale sostenibile e ordinata.

L’accordo tra gli enti coinvolti prevede che l’accesso del pubblico avvenga nel pieno rispetto delle necessità logistiche e operative dell’Esercito, che continuerà a mantenere alcune prerogative sull’area.

Una collaborazione tra enti pubblici che supera vecchi vincoli

"Restituire Valmontorio ai cittadini è un segnale concreto di attenzione verso il territorio e un passo avanti verso un modello di fruizione sostenibile e condivisa del patrimonio costiero", ha commentato il sindaco Matilde Celentano. "Questo accordo rappresenta anche un risultato importante in termini di collaborazione istituzionale, grazie al quale superiamo ostacoli storici che limitavano l'accessibilità di un tratto di litorale di particolare pregio".

Il ritorno della spiaggia alla fruizione pubblica è stato reso possibile grazie a un percorso condiviso tra amministrazione comunale, organi militari e Agenzia del Demanio, che ha trovato piena sintonia sulla necessità di restituire l'area alla collettività senza compromettere gli equilibri di sicurezza nazionale.

Valmontorio, un simbolo di accessibilità e tutela ambientale

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Gianluca Di Cocco, che ha definito la spiaggia di Valmontorio “un simbolo di equilibrio tra sicurezza nazionale, tutela ambientale e accessibilità pubblica”. Il lavoro svolto ha coinvolto diverse professionalità all’interno del Comune: le dirigenti Alessandra Pacifico e Daniela Prandi, il personale degli uffici Demanio e Protezione Civile, insieme ai volontari, sono stati ringraziati per il contributo operativo e amministrativo.

"La riapertura di Valmontorio – ha aggiunto Di Cocco – rappresenta un punto di partenza per un nuovo concetto di gestione del litorale pontino. È parte integrante della strategia messa in campo dall'amministrazione per valorizzare la costa, rispondere alle esigenze della collettività e promuovere benessere sociale e coesione".

© Riproduzione riservata