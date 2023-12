Latitante catturato a una festa a Napoli, era nella lista dei 100 più pericolosi

(Adnkronos) –

Fino a questa notte era tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia, secondo il Ministero dell'Interno. Gaetano Angrisano, 31 anni, elemento di spicco della camorra di Scampia è stato catturato dai carabinieri durante una festa di compleanno, è il 15esimo latitante stanato quest'anno. Oltre 200 carabinieri hanno cinturato il rione alla periferia di Napoli e lo hanno arrestato. Affiliato alla Vanella-Grassi, clan che ha fatto del lotto G di Scampia la sua roccaforte. È proprio lì che l'hanno scovato i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Per un anno e mezzo è sfuggito alle manette, nonostante una condanna a 10 anni di reclusione pendente per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. I carabinieri hanno seguito le sue tracce, svolgendo indagini tecniche e tradizionali. Ogni tessera del puzzle lasciava presagire che non fosse lontano dal suo quartiere. E questa notte, più di 250 carabinieri hanno letteralmente cinturato il lotto G. Impossibile entrare o uscire. Hanno perquisito tutte le abitazioni a "blocchi di edifici" e lo hanno stanato. Invitato ad una festa, Angrisano ha dovuto lasciare amici e parenti subito dopo la torta. Il 31enne ora nel carcere di Secondigliano, è il 15esimo latitante catturato quest'anno dai Carabinieri.

© Riproduzione riservata