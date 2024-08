L’attesa è finita, ecco il bonus salva-famiglie | ‘Può riscuoterlo chiunque’: annunciata la data UFFICIALE

Il Governo italiano ha varato un bonus che nel mondo politico qualcuno ha definito salva-famiglie. La partenza ufficiale è imminente

La gravissima crisi economica che ha colpito soprattutto l’Europa negli ultimi due anni e di cui non si intravede una via d’uscita sta facendo sentire i suoi nefasti effetti, in particolare sulle persone più svantaggiate e sulle fasce sociali più deboli.

Nel tentativo di aiutare tutti coloro che non arrivano alla fine del mese e che non riescono ad acquistare neanche i beni di prima necessità, il Governo italiano presieduto da Giorgia Meloni ha approvato quello che all’interno della stessa maggioranza viene definito un bonus salva-famiglie.

Si tratta in effetti di una misura ad hoc in grado di garantire un minimo di sostentamento in un periodo così drammatico. L’esecutivo ha annunciato il varo definitivo di questa misura già a giugno, ma perché diventi a tutti gli effetti operativa è necessario attendere ancora qualche settimana.

Stiamo parlando di una nuova social card, la cosiddetta “Dedicata a te“, dal valore di 500 euro, che diventerà operativa nel momento in cui i Comuni italiani e l’Inps avranno definito le liste dei cittadini che ne avranno diritto.

Bonus salva-famiglie, ora è UFFICIALE: si parte a settembre

Durante il mese di agosto i Comuni hanno ricevuto dall’Inps una prima lista dei possibili beneficiari provvedendo allo stesso tempo a modificare queste graduatorie attraverso un confronto proficuo con i servizi sociali presenti sul territorio.

A questo punto manca solo un ultimo passaggio per consegnare le social card, vale a dire il momento in cui l’Inps renderà definitivi gli elenchi dandone comunicazione a Poste italiane. È ovvio e scontato che non tutti possono avere diritto ad acquisire la card “Dedicata a te“.

Bonus salva-famiglie, tutti i requisiti per averne diritto: non si può sgarrare

Per ottenere la carta acquisti bisogna avere un Isee familiare inferiore ai 15mila euro e non essere beneficiari di altri aiuti pubblici. I cittadini che ne hanno diritto potranno utilizzare il denaro ivi contenuto per comprare generi di prima necessità, cibi, carburante e abbonamenti ai mezzi di trasporto.

Inps e Comuni hanno ricevuto l’indicazione di dare priorità alle famiglie di almeno tre persone e soprattutto a quelle con figli sotto i 14 anni. Va ricordato infine come la carta verrà annullata il 28 febbraio, di conseguenza è obbligatorio spendere tutti i 500 euro entro quella data. Con questa sorta di bonus il governo italiano pensa di poter offrire una soluzione, anche se temporanea, ai gravi problemi economici in cui versano migliaia di famiglie.